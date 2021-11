Arón Piper reaparece tras confirmarse su relación con Jessica Goicoechea

Más información La foto con la que Jessica Goicoechea confirma por fin su relación con Arón Piper

Desde su salto al estrellato tras su papel protagonista en la exitosa serie 'Élite' en 2018, Arón Piper se ha convertido en uno de los rostros conocidos más reclamados de nuestro país. Sus dotes interpretativas le hicieron aspirar a lo más alto, sin embargo, una faceta oculta con la que nos sorprendió el pasado verano tampoco se queda atrás.

Y es que, más allá de la pequeña pantalla, el intérprete comenzaba a hacer sus primeros pinitos en el mundo de la música tras al debutar en abril de 2020 como cantante de una canción de género urbano.

Desde entonces, Arón ha ido compaginando estas dos vocaciones. Sin embargo, la más reciente parece haber manchado su impecable historial profesional. Y es que, sus conciertos en México no han recibido la postacogida esperada: mientras que algunos de los fans soñaban despiertos al poder disfrutar de él en persona, muchos otros salieron descontentos del show.

A juzgar por los comentarios negativos publicados en las redes sociales, muchos de los asistentes que acudieron a la cita salieron desilusionados tras el comportamiento que tuvo el artista en el escenario puesto que, tal y como muchos han asegurado, apenas cantó y utilizó playback, así como que estuvo fumando mientras animaba a sus fans durante el espectáculo.

Una actitud por la que muchos consideran que el precio al que compraron las entradas no está proporcionado con la actuación que presenciaron. Ahora, en los premios GQ Hombres del Año 2021, el protagonista se ha pronunciado sobre el polémico tema para desmentir las informaciones vertidas sobre él.

''Se ha hecho viral un vídeo en Tik Tok de 15 segundos míos, entre una canción y la otra (…) Alguien ha dicho que yo no canto en mis conciertos, es mentira, ya lo he puesto en mis redes'', ha afirmado tajante, asegurando que cuando ve ese tipo de titulares piensa que ''algunos medios de comunicación en España son bastante tristes'' y que ''no hay que hacer caso siempre a las redes sociales''.