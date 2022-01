Antonio Orozco se deshace en elogios al hablar por primera vez de su hija Antonella

Este pasado 19 de enero Antonio Orozco anunciaba por sorpresa que había sido padre de una niña ''glotona, sanísima y hermosa'' llamada Antonella a finales del pasado mes de diciembre.

Una feliz noticia de la que el cantante nos hacía testigos a través de una tierna fotografía de su hija, que parece estar apoyada en los hombros de su madre, y que acompañaba de un sincero mensaje con el que nos anunciaba que se había convertido en padre por segunda vez.

Lo cierto es que la noticia no pasó desapercibida para nadie pues desconocíamos que el cantante había vuelto a enamorarse tras su ruptura con Susana Prat, la madre de su primogénito Jan, de 13 años, que trágicamente falleció en el año 2017.

Y es que, el artista siempre se ha mostrado bastante receloso de su intimidad y por eso quiso agradecer a todas aquellas personas que eran conocedores de la buena nueva el haber salvaguardado el secreto del que recientemente nos quiso hacer partícipes: ''Gracias infinitas a todas las personas que nos han mostrado su cariño en este tiempo y sobre todo por el respeto a la intimidad de nuestra unidad familiar''.

Antonio Orozco habla por primera vez de su hija Antonella

Este domingo el coach de 'La Voz' ha querido hacer una excepción en su discreto 'modus operandi' y ha hablado públicamente sobre su reciente paternidad en el programa de Nuria Roca: ''Yo no he hablado de este tema nunca, pero en algún momento creí que había que hacerlo y sencillamente me gustó comunicarlo así. Fue bonito''.

''Antonella, que tiene casi dos meses, es una niña que viene con un pan debajo del brazo, ha sido una alegría, para mí ahora es toda la inspiración, todo lo que uno necesita'', dijo en 'La Roca' sobre su pequeña.

Además, el intérprete de 'Estoy hecho de pedacitos de ti' bromeó sobre la niña a la que calificó como ''una bendición''. Y es que, entre risas, reconocía que, pese a que no pega ojo por las noches, es una niña ''muy buena'' y ''se porta muy bien''.

''De momento ahora, como todos los padres, son muchas preocupaciones, muchas preguntas sin respuesta. Mi amigo Javier Tapias, que es un médico estupendo, dice que los niños tendrían que venir con un libro de instrucciones'', explicaba en referencia a las dudas que surgen como padre.

