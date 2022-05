Anna Kournikova publica su primera foto con Enrique Iglesias y sus tres hijos

Este fin de semana ha sido toda una celebración por partida doble. A diferencia de en España que la fecha cae en el primer domingo de mayo, en los países anglosajones este domingo han felicitado a todas las madres con motivo del Día de la Madre. Un día en el que algunos no han dudado en dirigirse a las mujeres de su vida y agradecerles la familia que le han dado. Uno de ellos ha sido Enrique Iglesias...

El cantante ha creado en los últimos años una familia numerosa de 5 miembros junto a Anna Kournikova, siendo esta la que ha recibido la felicitación por parte del hombre de su vida y padre de sus 3 hijos en común, los mellizos Nicholas y Lucy, y la pequeña de la casa, Mary. Todos ellos han nacido de ese amor que surgió hace más de dos décadas allá por el año 2001 y que les ha llevado hasta ahora convirtiéndose en una gran familia.

"Happy Mother's Day! To all the Mothers around the word, You rock", ("Feliz Día de la Madre! A todas las madres del mundo, sois rock"), ha escrito en redes sociales el hijo de Isabel Preysler dedicando sus palabras a todas las madres y al son de la canción de 'I Love Rock'n Roll' de Joan Jett junto a un vídeo en el que se ve a la extenista junto a su hija mayor bailando y dándolo todo en el jardín de su casa de Bay Pint, una isla de Miami. Un jardín que también ha sido el escenario de una escena de lo más tierna que la familia ha capturado en una imagen y que ha sido la que ha utilizado la modelo rusa para felicitar, también este domingo, el cumpleaños de Enrique.

"¡Feliz cumpleaños al padre más increíble! ¡Te súper queremos!", ha escrito en inglés la deportista en su perfil de Instagram en honor del artista que soplaba 47 velas. Un aniversario de su nacimiento que ha unido en una instantánea a toda la familia, siendo esta la primera vez que vemos posando juntos a todos los miembros regalando un entrañable momento en el que era inevitable no verla y sonreír.

Sentados sobre el césped, Enrique sostiene a la benjamina Mary en sus hombros, mientras le da un beso a la mayor de sus chicas. Todo esto ante la atenta mirada de Anna que sonríe como una madre orgullosa contemplando el tierno instante y de Nicholas que, sentado sobre las piernas de su madre, mira a sus hermanas y su padre sin perder detalle. Esta fotografía ha recibido numerosos comentarios y 'me gusta' de los 1,8 millones de seguidores de Anna, que no han dudado ni un segundo en mandar sus felicitaciones y buenas palabras hacia el cantante que lleva sobre sus hombros una exitosa carrera musical recibiendo premios que lo confirman como el que le otorgaron a la 'Gira del Año' durante los Latin American Music Awards por la gira que realizó junto a Sebastian Yatra y Ricky Martin.

Aunque esta ha sido la felicitación más aplaudida por conseguir reunir en una foto a toda la familia, han sido muchas las que ha recibido Enrique Iglesias, como la de su hermana Tamara Falcó. La colaboradora de 'El Hormiguero' ha abierto el álbum de fotos para rescatar unas imágenes llenas de nostalgia y cariño, haciendo un viaje al pasado en el que vemos a los Iglesias Preysler en su tierna infancia y bajo el pie de foto de "Happy Bday Henry ❤️ Tq con locura 🤪".

Todo esto demuestras que Enrique Iglesias ha ganado a lo largo de su vida un renombre y un éxito dentro y fuera de los escenarios, pudiendo presumir de su maravillosa trayectoria profesional, pero también de triunfar en el ámbito personal y formar una gran familia que promete regalar muchas más estampas tiernas en el futuro.

