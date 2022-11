Amaia Salamanca niega haber desmentido una crisis en su relación con Rosauro Varo

Amaia Salamanca ha sido una de las encargadas de leer los nominados de los Premios José María Forqué que este próximo 17 de diciembre celebrarán su 28º edición. Un lugar donde la actriz, además del importante papel que ejercía, ha dedicado unos minutos de su tiempo también para hablar con los micrófonos de Europa Press.

Tras 'La piel del tambor', una adaptación de la novela escrita por Arturo Pérez-Reverte, que interpretó junto a Rodolfo Sancho, la joven asegura que próximamente comenzará "una película de terror psicológico", algo que le apetece mucho puesto que es un género al que nunca se ha enfrentado.

Amaia Salamanca en las Nominaciones a los Premios Forqué 2022 | GTRES

Confirmando que "sí, ahora mismo sí" se encuentra en un buen momento profesional, el citado medio ha querido aprovechar para indagar en un tema que respecta a su vida privada, sobre la que siempre se ha mostrado de lo más celosa. Y es que, después de comentarle que recientemente habría negado una ruptura con su pareja, Rosauro Varo, la intérprete, un tanto incómoda y con risa nerviosa, niega haber desmentido los rumores de separación: "No, no, no, pero si yo es que no he desmentido nada. No, no, no. Gracias", tal y como puedes ver en el vídeo que acompaña a la noticia.

Y es que, a lo largo de estos últimos días y a raíz de la entrevista que Amaia Salamanca le concedió a la revista Elle, su nombre ha acaparado varios titulares de la crónica social después de que muchos interpretaran que en dicha charla la actriz habría puesto fin a los rumores de crisis con el empresario. Unas informaciones que, ahora, la propia Amaia ha querido desmentir con sus palabras.

