Amaia Montero cumple 46 años alejada de todo tras un cambio físico radical y protagonizar varias polémicas

La cantante Amaia Montero está de celebración. Cumple 46 años y lo hace alejada de sus fans, quienes no saben nada nuevo de ella. La ex vocalista de 'La Oreja de Van Gogh' lleva sin usar sus redes sociales desde marzo. Su último post daba la bienvenida a la primavera y, desde entonces, no ha vuelto a publicar ninguna imagen o vídeo.

Además, poco se sabe sobre sus próximos conciertos o proyectos, cuya carrera parece estar en una continua "pausa". Sí que es cierto que el pasado mes de marzo, compartía en su perfil de Instagram una imagen con motivo del 8M donde aparecía trabajando. "Y qué mejor manera de celebrar el 8M que trabajando!!!"

El cambio físico de Amaia Montero y las polémicas con sus fans

Amaia Montero, además, ha sorprendido en estos últimos años por un cambio radical, después de perder mucho peso. La artista practica yoga y distintos ejercicios con los que se mantiene tonificada.

A pesar de cuidar su físico, sus seguidores también se han mostrado preocupados por su estado emocional. Amaia suele compartir reflexiones a través de sus redes sociales en las que se puede intuir cómo se encuentra, algo muy común en ella. De hecho, en más de una ocasión ha compartido públicamente que en ciertos momentos no se ha sentido al cien por cien. También protagonizó varias polémicas tras enfrentarse a algunos de sus fans.

Aún así, además de cumplir 46 años, pronto cumplirá 25 de carrera, algo que se espera que celebre por todo lo alto.

Por el momento, poco más se sabe del paradero público de Amaia Montero, aunque algunos medios ya han anunciado que es posible que se encuentre grabando un nuevo disco para celebrar ese aniversario musical. El último proyecto discográfico fue en 2018 con su disco 'Nacidos para creer', el cual se describe en su página web como un "desnudo emocional".

¿Volverá pronto a subirse al escenario? Por el momento nos conformamos con que vuelva a aparecer en sus redes sociales y... poniéndonos un poco más "exigentes", que a su vuelta traiga más canciones y sorpresas.

Seguro que te interesa...

Amaia Montero sorprende al compartir una imagen de su pasado