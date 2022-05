Alfred García muestra indiferencia a la hora de hablar de su ex Amaia

El reencuentro de los extriunfitos 2017 ha sido uno de los eventos más esperados del mes. La Premiere del documental de Lola Índigo ha servido para transportarnos a hace cinco años, donde, a pesar de que sus carreras hayan ido por caminos muy distintos, a la hora de la verdad, siguen unidos y han demostrado el apoyo y admiración a una de sus compañeras.

Y es que, al fin y al cabo, todos vienen de la misma academia donde un día entraron soñando con el éxito que poco a poco están consiguiendo. Así que, como no podía ser de otra manera, la granadina ha reunido a amigos y colegas de profesión y hemos podido ver algunos de los reencuentros más esperados.

Uno de los personajes más esperados en el photocall ha sido Alfred García, quien ha asegurado que no haría una serie sobre su vida, a pesar de que ya se lo hayan ofrecido. El cantante, que ha asegurado sentirse muy orgulloso de su queridísima amiga Mimi, ha querido mostrarle su apoyo y ha aprovechado para definirla como una persona que vive todo con mucha ilusión. Así mismo, ha querido contar que el secreto está en la pasión e ilusión que la granadina pone en todo lo que hace.

Aunque sin duda, la pregunta más esperada ha sido sobre el nuevo disco de su expareja Amaia. Sin querer dar declaraciones y mostrándose reacio a la hora de hablar de la ganadora de OT, ha afirmado que no ha escuchado ni siquiera el dúo con su amiga Aitana: "No lo he escuchado, fíjate, que no lo he escuchado", confiesa en el vídeo.

Manteniendo la indiferencia, Alfred sigue mostrando frialdad ante el cambio de look de ésta: "Ah, muy bien".

Halagos para Chanel

Con Eurovisión a la vuelta de la esquina, Alfred ha aprovechado el momento para animar a nuestra representante Chanel: "Es un ejemplo para representar a un país", decía afirmando que le desea lo mejor, aunque no le hace falta ni suerte.

Animándola a disfrutar de todo este proceso, el cantante ha querido aclarar que cuando él representó a España era un momento complicado en su carrera, pero que, sin embargo, ahora sí se encuentra capacitado.

Seguro que te interesa...

Alfred García confiesa el motivo por el que ha estado un tiempo desaparecido: "Sufrí un bache en mi vida"