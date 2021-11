Alejandro Sanz llora la muerte de su primo

Alejandro Sanz está pasando unos momentos muy duros tras enterarse de la prematura muerte de su primo David, a quien estaba muy unido. El cantante ha querido dedicarle unas palabras a través de sus redes sociales, y compartir con todos sus seguidores el inmenso dolor que siente.

"Se me hace difícil hablar cuando la impotencia y la pena me invade. Hoy el mundo sería más hermoso y generoso si te hubiera retenido con nosotros…tu familia, tus amigos y todos los que te queremos incondicionalmente". El cantante comenzaba así el comunicado, totalmente roto tras esta pérdida.

"Quien me conoce sabe, que para mí, mi familia, mi clan, es mi todo. Y este todo está incompleto. No sé si la esperanza nos ha jugado una mala pasada…o has sido tú, que te agarrabas a la vida con toda tu fuerza y corazón. Por eso nos cuesta tanto despedirnos de ti, David, mi primo. Mi querido primo. Un ser maravilloso con el que todo lo que compartí era bueno. Se ha ido querido y arropado en todo momento. Grabando en mi memoria la última frase que me dijo: 'lo único que importa en la vida son las buenas personas'. Y tú, David, lo has sido. Te quiero y te queremos".

Con estas palabras, el cantante ha dejado ver la relación tan especial que mantenía con su primo, lo que ha hecho aún más duro la noticia de su fallecimiento. El artista ha compartido una galería de fotos acompañando estas palabras, donde hace una recopilación de los mejores momentos a su lado, sobre todo, fotos familiares antiguas en las que aparecen juntos, incluso desde pequeños.

A través de Twitter, Alejandro Sanz ha aclarado los motivos de la prematura muerte de su primo: "Hoy mi Primo del alma, David. Ha perdido su larga batalla contra el Cáncer. Lo último que me dijo fue que lo único que importa al final son las buenas personas. DEP corazón mío".

El cantante ha recibido numerosas muestras de ánimo y el pésame de muchos fans y conocidos a través de las redes sociales. Descanse en paz.

...

Seguro que te interesa...

Alejandro Sanz felicita a su hijo y a su padre mostrando las tres generaciones de su familia