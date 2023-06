Alba Silva, incansable al lado de su marido Sergio Rico tras su último parte médico: "Él me necesita fuerte"

Se cumplen 15 días del ingreso de Sergio Rico en la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital Virgen del Rocío de Sevilla tras sufrir una caída a caballo en el camino de El Rocío y ser supuestamente coceado por varios bueyes desbocados que tiraban de un carromato. A pesar de que su evolución estaba siendo positiva y los médicos decidieron retirarle completamente la sedación a principios de la semana pasada, un retroceso en su estado provocaba un paso atrás en su recuperación y una gran preocupación en su entorno cercano.

Un empeoramiento por el que los profesionales decidían volver a sedarlo este viernes, dos días antes de su primer aniversario de boda con Alba Silva. "Sé que podremos con esto, que pronto estarás leyendo estas palabras y cogiéndome de la mano para darme la tranquilidad que sólo tú me sabes dar. No es el primer aniversario que me había imaginado pero en cuanto despiertes vamos a celebrar cada uno de los días que pasemos juntos. Me haces mucha falta, publicaba la influencer en sus redes sociales este domingo, reconociendo ante los micrófonos de Europa Press que a pesar de que no está en su "mejor momento" sí tiene "ganas y mucha fuerza para transmitírsela a él".

El Hospital Universitario Virgen del Rocío ha emitido un nuevo parte médico esta mañana y, como apunta, no hay cambios significativos en el estado del portero del París Saint Germain, que "permanece estable dentro de la gravedad de sus lesiones en la UCI". "Continúa bajo los efectos de la sedación, con vigilancia estrecha y monitorización, siendo atendido por el equipo de Medicina Intensiva en consenso con otros especialistas de forma multidisciplinar", han añadido, informando que si todo sigue como hasta ahora no darán ninguna información sobre la evolución de Sergio Rico hasta el miércoles.

Mientras tanto, Alba permanece incansable a su lado y, como le ha contado a Europa Press, "está bien, está estable y está tranquilito la verdad". "No ha habido mucho cambio, pero poco a poco. Lo importante es que esté controladito ¿vale? y que poco a poco va para arriba", ha explicado, reconociendo que en estos momentos lo más importante para ella es "intentar mantenerme fuerte porque él me necesita fuerte", tal y como puedes ver en el vídeo que acompaña a la noticia.

"Ayer fue un día especial. Yo no puedo decirte que esté bien, pero supongo y espero que el año que viene podamos celebrarlo como Dios manda", ha asegurado cuando le han preguntado por su aniversario de boda, destacando que lo más "importante" ahora es "seguir sumando días" para que su marido se recupere. "A seguir luchando, hay que mantenerse fuerte", confiesa.