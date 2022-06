La adicción de Nena Daconte al alcohol: "El éxito me estaba sentando fatal"

Mai Meneses, más conocida como Nena Daconte, ha concedido su entrevista más sincera. La cantante se ha abierto en canal en una entrevista para Semana donde ha hablado de los problemas de adicción que ha tenido.

En la sección de la revista 'En casa con...', la artista habla sin tapujos de los malos momentos que ha vivido desde que se hizo famosa.

Fue una gran sorpresa que tras hacerse con el Premio Ondas por Mejor Artista Revelación en 2006, la cantante decidió retirarse del mundo de la música sin dar ningún tipo de explicación. Y ahora entendemos el por qué…

Su adicción al alcohol

La artista decidió alejarse de todo para centrarse en hacer frente a sus problemas de adicción al alcohol en los que estaba inmersa: "A mí el éxito me estaba sentando falta y había que arreglarlo", revela en su entrevista a la revista.

Un acto de valentía con el que demostró sus ganas de recuperarse y volver a ser la que era antes de todo. Y es que como ella misma ha reconocido estaba viviendo el síndrome de la impostora. Además, reconoce que estaba sumergida en un momento de mucho dolor personal donde creía que no se merecía nada de lo que le estaba pasando.

Mai Meneses revela que hubo un momento en el que se dio cuenta de que no podía seguir así y fue "cuando empecé con mis paranoias". Según revela: "Eso me distorsionó la realidad y ahí fue cuando dije que ya no podía más".

Su paso por OT

Una etapa muy complicada que parece que por fin ha superado y ahora ya puede hablar abiertamente de ello. Y es que parece que desde que pasó por 'Operación Triunfo' su vida ha tenido más sombras que luces (y eso que sobre el escenario siempre está rodeada de muchos focos)…

Recordemos que la cantante fue la primera expulsada de la segunda edición del famoso programa de televisión. En 2005 comenzó su carrera como Nena Daconte junto a Kim Fanlo con quien en 2010 tuvo que luchar en los tribunales tras separarse para quedarse con el nombre del grupo.