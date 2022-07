Acusaciones cruzadas entre Marta Carriedo y Raúl Vidal por la imagen y custodia de su hijo

Marta Carriedo publicaba en redes a finales de año un comunicado en el que explicaba que había decidido romper su relación con Raúl Vidal, justo 5 meses después de tener a su hijo, Noah.

La influencer afirmaba que "Raúl y yo hemos finalizado nuestra relación sentimental hace semanas. Por el bien de Noah tenemos un trato cordial e intentaremos siempre pensar en su bienestar por encima de todo".

Sin embargo, los stories que ambos han compartido en Instagram difieren mucho de esta realidad. ¿Cuál es el motivo de la disputa? La aparición del hijo que tienen en común en las redes sociales de la influencer.

Comunicado de Marta Carriedo

La creadora de contenido sorprendía a sus casi 600 mil seguidores con la publicación de un story donde explicaba que a partir de ese momento su hijo no volvería a aparecer en sus publicaciones.

Instagram Story | Instagram @martacarriedo

Admitía, en este mismo texto, que "no se hable de todos los putos que para mí suponen desde luego ‘protección real de un niño’ y de los que me he encargado yo sigo encargando SOLA desde hace un año".

De este modo, le reprochaba a su expareja que ha asumido "los costes de la manutención del niño, así como la gestión de las visitas médicas, la elección del centro educativo". También hacía alusión al ejemplo de conducta que se debe mostrar ante un menor "evitando insultos, amenazas, burlas y otras barbaridades".

La respuesta de Raúl Vidal

Lejos de quedarse callado, Raúl Vidal ha contestado a la madre de su hijo también con tres stories en Instagram.

Instagram Story | Instagram @raul_vidal

Como podéis ver, el creador de contenidos digital argumenta que el único beneficiario de no mostrar más la imagen del pequeño Noah en las redes es el futuro del niño. Para él, "la exposición total o parcial del niño no solo vulnera su intimidad y su privacidad si no que abre una brecha en su seguridad".

Además, le recrimina a Marta Carriedo que "creer que eso atenta contra tu trabajo es un error de concepto y, además, es pensar que el menor es una herramienta de tu trabajo".

En otro story, Raúl hace referencia a la acusación velada de maltrato y admite que le sorprende que "haya hecho tantas alusiones en redes sociales y ninguna en sede judicial" y añade que le gustaría "que cesara el uso de este recurso fácil y mezquino aunque solo fuera por respeto alas víctimas de violencia de género".

Por último, el padre de Noah hace referencia a cuestiones de dinero y explica que "si no quisiera hacerme cargo de mis responsabilidades como padre nunca hubiera luchado hasta el final por una custodia compartida".

Intercambio de acusaciones

Marta Carriedo ha decidido responder a su expareja a través de un vídeo de stories en el que ha especificado que "no va a dar nada de audiencia ni de visibilidad a esta persona porque lo que quiere es continuar con este circo hasta el infinito" porque, a fin de cuentas, "llevo más de 10 años en el sector", recuerda y admite que está "muy contenta de la relación que tiene con muchas marcas y agencias", motivo por el que le recrimina a su expareja que "no voy a dejar que absolutamente nadie estropee esto, a pesar de haber recibido amenazas por su parte diciéndome que iba a hacer y decir todo lo que hiciese falta para que yo dejase de trabajar".

Ha querido tratar varios puntos que Raúl Vidal ha comentado en los stories que ha publicado y respecto a la parte económica, la influencer aclara "me he hecho cargo de todos los gastos de Noah desde que nació". También recuerda que el amor es muy importante en la crianza de un niño, pero remarca que "solo con el amor un niño no sobrevive".

En cuanto a las redes sociales, Marta Carriedo recuerda que tanto ella como él empezaron a sacar la imagen de su hijo en redes cuando nació y que esta polémica se inicia cuando ellos deciden romper su relación.

Ella defiende que lo que su expareja desea es hacerle daño porque no entiende el cambio de "mostrar al niño en redes en campañas publicitarias, a no poder mostrar un tobillo, una muñeca o de espaldas jugando en el parque".

Para terminar, la influencer ha compartido mensajes de seguidoras que han pasado por lo mismo y les recomienda a todas ellas que se pongan en contacto con psicólogos y dejen su caso en manos de abogados para que tomen medidas porque "todo tiene un límite".