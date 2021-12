Aaron Carter y su prometida rompen una semana después del nacimiento de su bebé

Una semana después de la feliz llegada al mundo de su primer hijo, Aaron Carter y su prometida, Melanie Martin, han decidido poner punto y final a su noviazgo. Así lo comunicaba el propio cantante a través de su perfil en redes donde ha desvelado que han decidido tomar ''caminos por separado''.

Una inesperada ruptura puesto que recientemente compartían emocionados que acababan de darle la bienvenida a su bebé. Sin embargo, ''una mentira muy grande'' ha tambaleado los cimientos de su relación y parece ser que la bonita etapa en la que se estrenaban como papás no ha sido suficiente para seguir juntos.

Y es que, el motivo de su separación mucho tiene que ver con la hermana del artista, Melanie Martin, tal y como él mismo ha revelado en su cuenta de Twitter: ''Debido a razones personales Melanie Martin y yo hemos decidido tomar caminos separados. Ha habido una mentira muy grande y mi hermana se ha comunicado con mi exprometida y arruinó todo teniendo en cuenta que ella sabía lo que Angel trató de hacerme en los tribunales. Gracias Angel has arruinado mi familia. Dios te bendiga''.

Ante la gran expectación que ha generado, lejos de quedarse ahí, el bailarín ha seguido compartiendo más detalles de la polémica por la que han roto: ''Tengo la familia más engañosa y rastrera y Melanie me ha estado mintiendo todo este tiempo, pues ha estado hablando con mi hermana melliza y aquellos otros miembros de mi familia que intentaron meterme en la cárcel y que han batallado en los tribunales para que me pusieran una tutela. Estoy en shock, esto es horrible''.

El de 33 años ha tachado de ''imperdonable'' la supuesta traición de Melanie al haber mantenido contacto con su familia, pues según ha relatado: ''Ella conocía mis límites y sobre todo no hablar con cierta mitad de mi familia que trató de describirme como un ser humano loco y psicótico y un pedófilo", le ha respondido a un usuario.

Además, ha querido profundizar en las razones por las que la relación con su familia es nula, asegurando que la pelea con su hermana viene desde hace dos años cuando, en el enfrentamiento que Aaron tuvo con su hermano mayor, Nick Carter, su melliza se posicionó en el bando opuesto al suyo.

Una guerra en la que el componente de los 'Backstreet Boys' acusó a su hermano menor de haber querido ''matar a Lauren Kitt (mujer de su hermano, Nick Carter) y al hijo que están esperando".

Definiéndose ya como ''padre soltero'', el actor ha querido concluir su versión: "Nunca me he sentido más devastado y traicionado y mentido en toda mi vida esta es una situación tan horrible teniendo en cuenta que Prince no se merece nada de esto y ahora es mi trabajo sólo ser un padre soltero y eso es lo que va a pasar".

