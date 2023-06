Este es el mejor atún en lata según la OCU

El atún en lata es ese producto tan socorrido que no puede faltar en nuestras despensas. Es tan útil que sirve para complementar una ensalada de pasta, un plato frío de legumbres o aportar esa proteína a un plato de verduras al vapor.

Aunque el pescado es un alimento saludable y es muy recomendable que lo incorporemos a nuestra dieta habitual, el consumo de atún no está exento de polémica. No se debe ofrecer a los niños menores de 3 años porque es una animal de tal calibre que puede contener mucho mercurio y, en el caso de los adultos, no debemos consumir más de una lata a la semana.

Sea como fuere, está claro que es un producto que gusta y mucho. No obstante, ¿Cuál es el mejor? Nos enfrentamos a una gran decisión cuando recorremos los pasillos del supermercado y nos encontramos con la sección de las conservas. ¿Atún en aceite de oliva? ¿Atún en aceite de girasol? ¿Atún al natural? ¿Ventresca de atún? Hay muchas posibilidades.

En este artículo te explicamos cuál es la mejor opción del mercado teniendo en cuenta calidad de producto, etiquetado, formato y precio según la OCU, la Organización nacional de consumidores. ¡Sigue leyendo!

El mejor producto según cata y precio

Los mejores productos presentan un etiquetado completo, no muestran defectos, no se pasan de sal, las latas están bien llenas de pescado y obtienen buenas valoraciones en la cata al respecto de aromas, texturas, colores y sabores.

Para comparar los precios del atún en lata lo mejor es fijarse en el precio/kg de atún escurrido. En el análisis de la OCU han descubierto que las diferencias de precio entre las distintas marcas son considerables y que no van acorde con las diferencias de calidad.

Si nos interesan las latas de atún en aceite de oliva, los precios oscilan entre los 11,39 y los 42,95 euros/kg escurrido. Pero no hace falta gastar mucho ni escoger la mejor marca para comprar buena calidad.

Hay dos productos de marca blanca que destacan por ofrecer la mejor calidad por menos de 15 euros/kg escurrido: se trata del producto Sal de plata de la cadena de supermercados de Aldi y el atún Hacendado, la marca blanca del Mercadona.

Tipo de atún y aceite

Aunque la publicidad en algunos casos puede parecer engañosa, el estudio que ha llevado la OCU analizando más de 32 marcas de latas de atún ha llegado a la conclusión de que en todos los casos el producto es lo que anuncian.

Han comprobado que el tipo de pescado envasado corresponde con una especie autorizada como para ser catalogada como atún claro. Además, han concluido que el aceite que baña el producto y que ayuda a conservarlo coincide en todos los casos con la etiqueta -girasol o de oliva, según el producto-.

Mínima concentración de mercurio y demasiada sal

Una de las principales reticencias a la hora de consumir atún en lata es la cantidad de mercurio que un pescado de ese tamaño puede tener -de forma natural- debido a su alimentación en alta mar.

Sin embargo, el análisis de la OCU confirma que los niveles de mercurio en los productos analizados están muy por debajo del máximo establecido. Además, confirma que los niveles de histamina son bajos y, por tanto, que el producto estaba fresco a la hora de envasarlo.

La Agencia Española de Sanidad y Consumo (AESAN) considera que un alimento contiene mucha sal si supera el 1,25% y la media en estas latas se encuentra en 1,04%, bastante alta.