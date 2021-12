El truco definitivo para retirar la manicura semipermanente en casa

El boom de la manicura parece haber llegado para quedarse. Hace unos años, Rosalia, Nathy Peluso, Bad Gyal y otras estrellas del mundo de la música nos sorprendían con sus largas y extravagantes uñas de gel con diseños de fantasía. Manicuras que solo asociábamos a las famosas. Pero a día de hoy, podemos ver estas espectaculares manicuras en manos de cualquier persona con diseños para todos los gustos.

Llevar las uñas arregladas se ha convertido en una necesidad beauty desde que han aparecido nuevos salones con precios para todos los bolsillos. Ahora, ir a hacerse la manicura ya no es solo un capricho para señoras mayores o con poder adquisitivo alto. Cualquiera puede cuidarse las manos. Incluidos los hombres. De hecho, ahora la manicura masculina es tendencia.

Manicura semipermanente

La manicura más habitual es la semipermanente, ya que permite llevar las uñas arregladas durante unas 3 semanas y cuesta alrededor de 15 euros. Lisas, francesa, con dibujos… En las redes sociales podemos encontrar inspiraciones de todo tipo.

Pero no todo es tan bonito como parece. Muchas mujeres y hombres deciden no volverlas a pintar con esta técnica cuando llega la hora de quitar el esmalte. Al tratarse de una pintura semipermanente, retirarla no es tan fácil (claro, por eso duran tanto). Y si se hace mal, la uña queda muy dañada y se tarda un tiempo en volver a tenerla fuerte y bonita.

Es por eso que en los centros de uñas ofrecen la opción de pagar para que te retiren el esmaltado sin maltratar la uña. Pero lo cierto es que se pueden despintar en casa siguiendo una técnica que no daña las uñas.

¿Cómo quitarla correctamente en casa?

Nos han explicado por activa y por pasiva que debemos quitarnos la semipermanente con quitaesmaltes con acetona. Pero el truco para que este producto funcione está en el paso previo: limar la capa de brillo que hay en la superficie. Esto se debe hacer con una lima con tamaño del grano abrasivo (grit) de 180 o de un número superior. Si no la tienes, la puedes encontrar en Amazon.

Una vez hayas limado todas tus uñas, estos son el resto de pasos que debes seguir:

Retirar el polvo que han soltado las uñas al limar la primera capa.

Poner acetona en 10 algodones.

Aplicar un algodón en cada uña y envolverlo con papel de aluminio para que no caiga.

Esperar 10 minutos.

Retirar el papel de aluminio y el algodón con cuidado.

Retirar el esmalte con un palito de naranjo o un empujador de cutículas.

Terminar de retirar los restos con la lima (si puede ser, una lima más gruesa).

Hidratar las manos.

Descanso semipermanente

Una de las preguntas más repetidas en los salones de uñas es cada cuánto debemos descansar de la manicura semipermanente. Y la respuesta dependerá de cada caso. Unas uñas débiles y blandas necesitan claramente un descanso. Pero si están fuertes, pueden aguantar más semipermanentes seguidas.

En todo caso, la mejor forma de saberlo es preguntar a una persona profesional, ella podrá indicarte lo mejor para la salud de tus uñas.

