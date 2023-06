Tres trucos de belleza que estás haciendo mal

Cuando se trata de belleza, a menudo buscamos consejos y trucos para mejorar nuestro aspecto, como el dry brushing o el uso de agua con gas para lavar la cara que en su día te contamos en NovaMás. Sin embargo, a veces podemos estar cometiendo errores sin siquiera saberlo.

En este artículo, vamos a destacar tres trucos de belleza de lo más extendidos y arraigados que muchas personas realizan de manera incorrecta.

1. Meter los cosméticos en la nevera

Nos han repetido por activa y por pasiva que los cosméticos deben guardarse en la nevera para que duren más tiempo y tengan un efecto descongestionante de la piel cuando los apliquemos. Incluso venden mini neveras con este único objetivo.

No obstante, según cuenta Sonia Ferreiro, cosmetóloga y biotecnóloga de la marca Byoode, "la mayoría de los cosméticos suelen tener ciertos porcentajes de ingredientes a partir de lípidos, como el escualano, el aceite linoleico u otros aceites que pueden estabilizar o mejorar la vehiculización de la fórmula. Si se introducen los productos en la nevera a baja temperatura, los aceites podrían cristalizarse y desestabilizar el producto en cuestión. Es por esto que no solo no es necesario meterlos en la nevera, sino todo lo contrario, deberíamos evitar hacerlo".

Por otro lado, Elisabeth San Gregorio, directora técnica de Medik8, apunta que aunque es cierto que un producto en frío suele descongestionar, siempre será mejor usar productos específicos para bajar una inflamación.

2. Usar tiras para los puntos negros

Las tiras limpiadoras para los puntos negros nos parecieron el invento del siglo, pues los tratamientos de limpieza de poros profesionales no son precisamente baratos. Sacas la tira de la bolsa, la colocas sobre la nariz y al arrancarla sale toda la grasa y la suciedad sin esfuerzo. ¿Dónde está el problema? En que "estas tiras suelen tener una adherencia a la piel que, al retirar, puede producir cierta irritación y comprometer la función barrera", analiza Estefanía Nieto, directora técnica de Omorovicza.

Entonces, ¿qué tratamientos contra los puntos negros nos podemos hacer en casa? Según Natalia Abellán, directora técnica de Ambari, mejor usar un tratamiento continuado con retinoides y ácidos exfoliantes. Ella afirma que es más efectivo para ir renovando la piel, 'seborregularla' y prevenir la aparición de nuevos puntos negros. ¡Toma nota!

3. Usar la vaselina como hidratante

Un típico "consejo de abuela" es emplear vaselina "de toda la vida" para hidratar labios o eccemas que nos puedan aparecer en la piel. Y, aunque es cierto que las vaselinas pueden ayudar a retener la humedad de la piel, creando una película o barrera protectora, también hay que tener en cuenta que pueden congestionar la piel.

Bella Hurtado, directora técnica de Boutijour recomienda sustituirlas por productos ricos en ingredientes afines a la piel y que refuercen la barrera hidrolipídica. "Serán ideales aquellos que la piel pueda entender como propios, como es el caso del escualano o los omegas", concluye.