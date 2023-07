Qué es el ghosting cosmético y por qué no deberías hacerlo

"De repente, alguien con quien habías establecido una relación de confianza, desaparece de tu vida sin previo aviso", te contábamos en este artículo sobre cómo afrontar el ghosting. Y es que, por más buena salud mental que tengamos, afrontar este tipo de situaciones puede resultar difícil.

Curiosamente, lo mismo que te han hecho a ti en algún momento, puede que los estés haciendo constantemente a tu piel si no tienes una rutina de belleza bien definida y estructurada.

Es muy habitual que compremos nuevos cosméticos y que, tras unas semanas -si llega- de uso, los abandonemos en el cajón del mueble del baño, ya sea porque sentimos que no hace nada o porque nos asustan sus efectos. Esta especie de "ghosting cosmético" es un grave error si lo que buscas es el cuidado óptimo de tu piel.

¿Por qué no debemos hacer ghosting a nuestra piel?

"Empezamos a usar un producto y, cuando nos damos cuenta, nos ha irritado la piel y, lo primero que se nos viene a la cabeza, es que este producto no está hecho para tu piel, que la está dañando, entonces, entramos en pánico y lo dejamos. Y es uno de los mayores errores que podemos cometer", explica Natalia Abellán, directora técnica de la marca de cosmética Ambar.

"La piel, como nosotros mismos cuando llegamos a un entorno nuevo, se tiene que acostumbrar a ese tipo cosméticos como los tónicos y cremas, mascarillas y serums que contengan retinoides o ácidos", añade.

Cómo evitar el ghosting cosmético

Cuando irritan

En la búsqueda de un cuidado de la piel perfecto, a menudo nos encontramos con productos que contienen ácidos o retinol, conocidos por sus beneficios para mejorar la textura y el aspecto de la piel. Sin embargo, algunas personas pueden experimentar irritación o enrojecimiento al utilizar estos productos. ¿La solución? No abandonarlos de inmediato, sino darle a nuestra piel el tiempo y el espacio que necesita para adaptarse.

Elisabeth San Gregorio, directora técnica de Medik8, subraya la importancia de seguir un proceso de adaptación cuando se usa un retinoide. "Cada principio activo requiere de unos plazos", afirma. En el caso del retinol, se sugiere una estrategia gradual para evitar la irritación. Durante las dos primeras semanas, es recomendable aplicarlo cada tres días, luego las dos siguientes semanas, un día sí y otro no. Después de ese período inicial, se puede aplicar todas las noches sin problema.

Por otro lado, los ácidos, según Estefanía Nieto, directora técnica de Omorovicza, no requieren un proceso de adaptación tan estricto como el retinol, pero es aconsejable ir entrenando la piel de manera gradual. Si un tónico irrita la piel, no es necesario desecharlo de inmediato, se recomienda utilizar el tónico un día sí y otro no hasta que la piel se acostumbre a él.

Para ilustrar esta idea, los expertos comparan el cuidado de la piel con la experiencia de ir al gimnasio y sentir agujetas. Abandonar el gimnasio por unas agujetas sería un error, ya que nuestro cuerpo necesita tiempo para adaptarse al ejercicio. Del mismo modo, nuestra piel requiere tiempo para acostumbrarse a nuevos productos y principios activos.

Cuando parecen no funcionar

Exigir resultados inmediatos a los cosméticos puede llevarnos a sentir que no funcionan, y esto, a su vez, puede llevarnos a cambiar constantemente de producto sin darles una oportunidad real para actuar.

Sonia Ferreiro, cosmetóloga y biotecnóloga de Byoode, nos advierte que cada principio activo necesita tiempo para ejercer los efectos para los que está formulado. Por ejemplo, el ácido hialurónico puede hidratar y retener la humedad de manera inmediata, pero no podemos esperar que rellene todas nuestras arrugas en 24 horas. De igual manera, la vitamina C aporta luminosidad al instante, pero para lograr acción despigmentante y reducción de manchas, se requiere un período más prolongado.

"En el caso del ácido hialurónico o de una vitamina C, necesitaremos entre 4 y 6 semanas para notar mayor jugosidad en la piel y la reducción de las finas líneas y las arrugas, acción despigmentante y minimización de las arrugas", explica Bella Hurtado, directora técnica de Boutijour.

Esta falta de paciencia y el constante cambio de productos pueden llevar a la piel a un estado de estrés, afectando su salud y apariencia general. Por tanto, es esencial darle a cada producto el tiempo necesario para mostrar sus beneficios y resultados.