Probamos Symmed Elite, lo último en tratamientos para quitarte años de encima

PASO 1: diagnóstico Inner Wellness

Antes de comenzar con el tratamiento, la doctora Ayelen realizó un diagnóstico Inner Wellness de mi rostro para poder evaluar el estado de mi piel. A través de un escáner facial fotografió mi cara y pude ver cuáles eran los principales problemas de mi piel y su nivel de envejecimiento. Mi diagnóstico fue que tengo una piel reactiva, pero no sensible, con algunas arrugas en frente y entrecejo que comienzan a enfatizarse por los gestos habituales de mi rostro. A través de estos datos objetivos y cuantificables la doctora perfiló el cómo sería aplicada la tecnología Symmed Elite sobre mi rostro para obtener los mejores resultados. La idea era trabajar arrugas de la frente, levantar el párpado y difuminar las arrugas de la zona de la nariz.

PASO 2: Luminoterapia

A continuación, Almudena, la profesional encargada de hacerme el tratamiento en cabina, encendió diferentes luces de colores para conseguir una activación celular de mi piel antes de iniciar el protocolo. Me encantó porque pude elegir el tono de luz que más me gustaba mientras duraba el tratamiento, todo ello acompañado de una música relajante que te invitaba a desconectar.

PASO 3: Limpieza facial

Antes de dar paso al tratamiento, Almudena comenzó con una limpieza profunda de mi rostro, cuello y escote con un limpiador rico en péptidos y ácido hialurónico para dejar mi tez limpia y libre de células muertas.

PASO 4: aparatología

Y ahora sí, ya estaba mi piel preparada para dar comienzo con el tratamiento. Para ello Almudena puso un gel sobre mi rostro y comenzó aplicando en las zonas a tratar el equipo Symmed Elite que combina la radiofrecuencia capacitiva junto a la resistiva para poder trabajar la piel tanto a nivel superficial como en mayor profundidad. Primero aplicó por contacto sobre mi tez el electrodo capacitivo totalmente hipoalergénico y cubierto con material aislante para activar el metabolismo del tejido y estimular la circulación sanguínea y linfática en zonas muy concretas del rostro. A continuación, aplicó el electrodo resistivo, el cual no está aislado, para que la corriente consiga penetrar a través de un masaje rotativo de manera más profunda. De este modo los tejidos reactivan sus procesos metabólicos naturales al aplicar calor sobre el tejido graso y fibrótico. La sensación cuando pasan el electrodo es muy agradable, está calentito y hace que el masaje sea relajante y placentero.

BENEFICIOS

Lo que más me gustó, además de toda la experiencia, es que se ven los resultados desde la primera sesión. Notas la piel más tersa, tonificada y luminosa. Y, lo más llamativo de todo, es que en mi caso noté la zona del párpado más elevada, lo que hace tener una mirada más alegre y juvenil. Los resultados se mantuvieron durante varios días y me pareció un tratamiento perfecto para cuando una tiene un evento y quiere estar estupenda en muy poco tiempo.

El precio de la sesión ronda los 70€ y dura unos 75 minutos. El número de sesiones recomendadas depende mucho de cada tipo de piel y sus necesidades pero suele oscilar entre las 12 y 24 sesiones.