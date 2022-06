Estos son los colores de uñas que más se llevarán este verano

Es oficial: la época de lucir uñas de todos los colores ha llegado. Cuando reina el buen tiempo y comenzamos a estar bronceadas, nos apetece lucir outfits divertidos, con texturas, estampados y colores de todo tipo. Y, para rematarlos, debemos llevar una manicura que esté al día con las tendencias.

A pesar de que en cuestión de uñas, lo que más triunfa es la originalidad, cada temporada hay unos diseños y tonalidades que se ponen de moda y que elevan la categoría de quien las lleva a fashion victim.

¿Cómo nacen estas modas? Según nos ha contado Hello Nails, sus colores de temporada tratan de ser "paralelos y combinables" con las tendencias del mundo de la moda, que deciden las grandes marcas de alta costura.

Pero lo que realmente causa sensación son las manicuras que llevan las influencers más seguidas de nuestro país. Como María Pombo, que, color que elige, color que consigue agotar en la página web de NEONAIL.

Teniendo en cuenta estas dos fuentes de inspiración para los centros de estética de uñas, vamos a contarte qué colores y diseños se llevarán este verano.

¿Qué uñas se llevarán según las influencers?

María Pombo recibió el premio a la mejor creadora de contenido de lifestyle de la primera edición del International Influencers Awards, celebrado en Ibiza, luciendo una manicura de color amarillo pastel.

Este tono ya triunfó el verano pasado y todo apunta a que, si Pombo lo ha elegido, en los próximos meses lo veremos protagonizando todo tipo de manicuras. Solo o combinado con otros colores pastel o nail art.

Otro color que popularizó María fue el naranja intenso, que también eligió Laura Escanes para su fin de semana con doble boda. Dos vestidos, misma manicura.

Se trata de un tono que alegra cualquier outfit sencillo, de colores neutros, o que remata aquellos más coloridos.

Tampoco hay que abandonar los colores nude y naturales, que siguen siendo la apuesta segura favorita de Paula Echevarría o María Fernández Rubíes.

¿Qué uñas se llevarán según los salones de uñas?

Para saber qué colores elegir si no queremos copiar a nuestra it girl favorita, hemos preguntado a Hello Nails por sus apuestas de este verano. Según estos salones de manicuras, los colores tipo neón van a ser una apuesta segura para los próximos meses.

Rojo, rosa, verde y amarillo, pero, sobre todo, naranja. Sí, el equipo especialista apuesta por el mismo tono que las influencers para lucir con tus vestidos, shorts y bikinis.

Colores del verano | Hello Nails

En cuanto a decoraciones, Hello Nails apuesta por la francesa de color, pico o invertida. Aunque nos confiesan que el "multidot" -ondas irregulares, sigue siendo el nail art más solicitado por las usuarias.

