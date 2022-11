¿Es cierto que el pelo crece más cuando lo vas cortando a menudo?

Cortar de forma regular el cabello, aunque solo sean las puntas, ayuda a sanearlo y a lucir una melena más bonita y saludable; sobre todo si de forma habitual lo sometes a tratamientos de tinte, permanente, decoloraciones o planchas.

Sin embargo, hay veces que nos decidimos por un cambio de look y nos hacemos un buen corte, decimos adiós a la melena y abrazamos un corte pixie, por ejemplo. Quizá durante una buena temporada nos sentimos cómodas con nuestra nueva imagen, pero cuando queremos dejarnos el pelo largo de nuevo es cuando, irremediablemente, debemos de ser pacientes y pasar por diferentes larguras hasta que alcanza la longitud deseada.

Esta espera a veces es interminable y nos preguntamos ¿cómo podemos acelerar el proceso de crecimiento del cabello? ¿Si me lo corto a menudo crecerá más rápido? En NovaMás hoy despejamos esta incógnita. Sigue leyendo.

El ciclo del cabello

Es fundamental entender que cada cabello tiene un ciclo vital y que está formado por tres fases:

La de crecimiento o anágena : Es el periodo más largo del ciclo capilar, se trata de la fase donde se regenera el cabello desde la raíz -fonículo piloso- y se desarrolla la fibra capilar. El pelo crece en torno a 1 cm de media al mes y en esta etapa se determina el largo del cabello, mientras más dura esta fase (de entre 4 y 8 años) más longitud tendrá.

: Es el periodo más largo del ciclo capilar, se trata de la fase donde se -fonículo piloso- y se desarrolla la fibra capilar. El pelo crece en torno a 1 cm de media al mes y en esta etapa se determina el largo del cabello, mientras más dura esta fase (de entre 4 y 8 años) más longitud tendrá. La de transición o catágena : el cabello deja de crecer y el funículo piloso se retrae. Esta etapa dura entre 3 y 6 semanas antes de entrar en la última y tercera fase que supone la caída del cabello.

: el cabello y el funículo piloso se retrae. Esta etapa dura entre 3 y 6 semanas antes de entrar en la última y tercera fase que supone la caída del cabello. La de reposo o telógena: En este periodo el pelo ya no crece, pero se mantiene unido al cuero cabelludo hasta que lavándonos la cabeza o cepillándonos la melena cae para iniciar una nueva etapa de crecimiento. Suele durar entre 3 y 6 meses, tiempo en el que el folículo piloso se prepara para que crezca un nuevo cabello.

Cortar el pelo no hace que crezca más, ni más fuerte

Como acabamos de explicar, el crecimiento del cabello viene determinado por el ciclo capilar, por lo que pasar por la peluquería para cortar las puntas no varía el ritmo de crecimiento del pelo, ni su grosor, ni su textura, que vienen determinadas genéticamente.

Entonces, ¿cómo es posible que este rumor se haya extendido tanto? La explicación tiene su lógica: el cabello recién cortado da la sensación de mayor grosor, pero eso no quiere decir que se haya engrosado en realidad. Un corte de pelo, por frecuente que sea, no cambiará la estructura del cabello porque, simplemente, no afecta para nada a la raíz.

El cuero cabelludo y la raíz son la clave

Cuidar del cuero cabelludo es fundamental para que la melena crezca sana, fuerte y brillante. El cabello crece desde la raíz, por lo que la clave para que crezca a buen ritmo y con el mayor grosor y brillo posible es nutrirlo desde la base donde nace: el cuero cabelludo.

Para que la raíz del pelo esté sana solo hay que seguir unas rutinas de salud capilar adecuadas para cuidar el cuero cabelludo que consisten en eliminar las impurezas y la suciedad que se pueda acumular de forma regular con los productos más adecuados según tu tipo de piel, tu sudoración, etcétera.

Además, seguir una dieta equilibrada que aporte los nutrientes que nuestro cabello necesita para formar una abundante y saludable melena, así como evitar periodos continuados de estrés, hará que disminuya la caída de cabello y que crezca de forma más rápida y fuerte.

