Adquiere este hábito para que tu pelo no se ensucie tanto

¿Alguna vez has notado que el pelo te dura muy poco tiempo limpio? Podría ser porque no te lo has enjuagado bien, porque no te va bien el champú que usas o, simplemente, porque tienes el cepillo o el peine sucios.

Así es, con sacar la mata de pelos que se acumula entre las púas de cepillo no es suficiente, lo ideal es que lo limpies cada cierto tiempo, para evitar que se acumule suciedad, polvo, restos de productos de belleza y sebo de tu propio cuero cabelludo. Si no lo haces, todas estas partículas se depositarán sobre tu cabello limpio cuando lo cepilles, provocando que se ensucie en un abrir y cerrar de ojos.

Esta cuenta de consejos de belleza de Instagram, @unviciosano, recomienda hacerlo, como mucho, cada 15 días. Y, además, muestra cómo limpiarlo de forma fácil y efectiva.

Cómo limpiar un cepillo

Para limpiar el cepillo cómodamente y alcanzar el espacio que queda entre sus púas, deberás usar un cepillo de dientes, agua y jabón:

Llena un recipiente con agua caliente y añade jabón.

Moja el cepillo de dientes y frótalo en el del cabello.

Mete el cepillo de cabello dentro del agua con jabón.

Termina de enjuagarlo bajo un chorro de agua.

Si tu cepillo de pelo es demasiado grande para limpiarlo con uno de dientes, prueba con un cepillo de uñas o de platos. Busca la fórmula que te funcione mejor y alucina con el resultado.

En los comentarios de este post, encontrarás a muchas usuarias que confirman que desde que tienen el hábito de limpiar el cepillo, su melena dura mucho más tiempo limpia.

El peligro de lavarse demasiado el pelo

Cuando nos obsesionamos en tener el pelo perfecto cada día, es habitual que no pasemos por alto ni un mínimo de grasa en la raíz. A la que vemos que brilla un poco, directas a la ducha. Sin embargo, ese brillo producido por el sebo es bueno, pues hidrata y protege nuestro cuero cabelludo.

El sebo es una especie de barrera que evita que los agentes externos lleguen a nuestra cabeza y pelo. Y, aunque si se tiene en exceso también puede provocar efectos negativos -como acné o caspa-, no debemos volvernos locas.

Además, es habitual que no siempre tengamos la misma cantidad de sebo, existe picos ligados a los cambios hormonales que se dan en etapas como la adolescencia o el embarazo.

El estrés también puede provocar un aumento de la producción de sebo.