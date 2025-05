Investigan una presunta agresión sexual en una discoteca de Barcelona

Abierta una investigación en Cataluña por una presunta agresión sexual.

Los Mossos d'Esquadra investigan estos presuntos hechos ocurridos en la madrugada de este viernes, día 30 de mayo, en una discoteca conocida de Barcelona.

La víctima, una mujer de nacionalidad extranjera, habría sido agredida sexualmente por dos hombres que huyeron del lugar tras llevar a cabo los hechos.

Hasta el momento, no se han producido detenciones relacionadas con el caso y la policía mantiene abierta la investigación para identificar y localizar a los presuntos autores de este supuesto ataque.

Otros casos

Por otra parte y también en Barcelona se celebra el juicio contra un taxista acusado de agredir sexualmente a una turista.

La víctima es una mujer irlandesa que en septiembre de hace dos años fue víctima de una violación presuntamente cometida por un taxista en Barcelona. Se ha ratificado en su declaración llevada a cabo este viernes en el juicio celebrado en la Audiencia de Barcelona.

La víctima, que ha declarado por videoconferencia, ha explicado que se subió a un taxi, muy cerca de un pub en el que había estado de fiesta, y que durante el trayecto hacia su hotel el taxista le formuló preguntas personales. La mujer relató que aprovechaba los semáforos en rojo para hacerle tocamientos en las piernas y que llegó a darle un beso. Así mismo, manifestó que le restó importancia dado que se encontraba bajo los efectos del alcohol.

La mujer prosiguió su declaración explicando que, el taxista, en vez de ir al hotel, la llevó a un aparcamiento y que, a partir de ese momento, sucedió lo grave: "No sabía dónde estaba, mi teléfono no funcionaba. Él se bajó, abrió la puerta trasera, donde me encontraba y me violó. Le estaba diciendo que parara", declaró.

Siguiendo el relato de su testimonio, le pidió que la llevara al hotel y fue el recepcionista quien llamó a la policía al verla llegar tan alterada.

El acusado ingresó en prisión provisional en abril de 2024 y declarará el próximo viernes.

La Fiscalía pide para el taxista 12 años de prisión por un delito de agresión sexual con penetración con la agravante de aprovechamiento de las circunstancias del tiempo y el lugar y libertad vigilada durante nueve años una vez cumplida la pena privativa de libertad.

