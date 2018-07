Al menos un muerto por una explosión en un restaurante de la localidad alemana de Ansbach

Al menos una persona ha fallecido por una explosión ocurrida este domingo en la localidad alemana de Ansbach, cerca de Nuremberg, en el norte de Baviera. La alcaldesa de la ciudad, Carda Seidel, ha afirmado que no se trata de una explosión de gas accidental, como se había especulado en un principio, sino que ha sido intencionada. No obstante, aún no ha confirmado si ha sido una explosión o más de una, ni tampoco de qué artefacto explosivo se trata, según ha informado el portal local 'NordBayern'.

La deflagración ha tenido lugar poco después de la medianoche junto a un bar de vinos cerca del que se celebraba un festival de música, que ha sido cancelado. La Policía y los equipos de rescate han iniciado una operación "a gran escala" y se encuentran acordonando la zona, y se ha establecido un gabinete de crisis en el ayuntamiento para evaluar la situación.

El ministro del Interior de Baviera, Joachim Herrmann, ha anunciado que viajará a la localidad desde Berlín, donde se encuentra.