La llamada a Emergencias de un empleado de Gene Hackman: "Creo que acabamos de encontrar a dos personas fallecidas en la casa"

En el vestíbulo y en un baño de la casa tirados, así es como encontraron los cuerpos del actor Gene Hackman y su mujer, Betsy Arakawa. Fue un empleado del domicilio quien dio la voz de alarma. Hackman apareció en más de 80 películas, además de en televisión y teatro durante una larga carrera que comenzó a principios de los años 60. Según avanzan las horas, se van conociendo nuevos datos acerca del suceso que ha conmocionado a medio mundo.

La conversación del empleado con Emergencias

¿Cuál es la emergencia?, preguntan desde Emergencias. "Creo que acabamos de encontrar a dos personas fallecidas dentro de la casa. Te voy a esperar en la puerta, por favor envía a alguien muy rápido". Es así como comenzaba la llamada a Emergencias para pedir ayuda.

"¿Está usted con el paciente ahora?". "Sí, estoy en su propiedad". ¿El paciente es hombre o mujer?". "Probablemente una mujer y un hombre, no lo sé. No lo sé señor, envíe a alguien aquí rápidamente". Hay mucha confusión desde un primer momento.

"Están despiertos, ¿no?", le siguen preguntando. "No tengo idea", responde. "¿Están respirando?". "No tengo idea. No estoy dentro de la casa, está cerrada".

Sin señales evidentes de delito

Los agentes que han investigado la escena señalan que "no había ninguna señal o indicio evidente de que se hubiera cometido un delito", pero sí hay sospechosas como para iniciar una investigación detallada. según los investigadores. "Lo único que puedo decir es que han fallecido hace bastante tiempo". Los investigadores esperan aclarar dudas con los resultado de los informes de las autopsias y las pruebas toxicológicas.

Eugene Allen Hackman, conocido como Gene Hackman, nació el 30 de enero de 1930 en la ciudad de San Bernardino, California (EE. UU.). Leyenda de Hollywood durante varias décadas del siglo XX, ganó dos premios Óscar por sus icónicos personajes en 'The French Connection' y 'Unforgiven’, y llegó a convertirse en uno de los intérpretes más versátiles y populares de su generación. El actor estaba alejado de las cámaras desde el año 2004, y se dedicaba a escribir novelas y pintar cuadros en la localidad estadounidense de Santa Fe (Nuevo México).

El propio actor explicó su vocación desde muy niño, inspirado en ídolos cinematográficos como James Cagney y Errol Flynn. Señalaba que lo que le marcó definitivamente fue la actuación del mítico Marlon Brando en ‘A Streetcar Named Desire’ (1951). A principios de los sesenta, cuando tenía 30 años, empezó a estudiar arte dramático en la escuela de interpretación 'Pasadena Playhouse' de Los Ángeles, y arrancó su carrera artística.

