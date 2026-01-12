Las protestas contra el régimen iraní dejan más de 500 muertos y 10.000 detenidos: "Están cometiendo un crimen internacional"

Más de 500 personas han muerto y otras 10.000 han sido detenidas, según la ONG Human Rights Activists News Agency (HRANA), en las manifestaciones del pueblo iraní desde finales de diciembre contra el régimen de los ayatolás.

Las protestas dieron inicio el pasado 28 de diciembre denunciando el empobrecimiento de los diferentes segmentos de la población debido a los problemas económicos que atraviesa el país, además de la creciente inflación y el desabastecimiento que atraviesan las familias.

Más de 500 muertos y 10.600 detenidos

Según HRANA, son más de 500 personas las que han perdido la vida, de las cuales 490 serían manifestantes y 48 pertenecientes a la seguridad iraní. Por otra parte, las revueltas han dejado en apenas 15 días más de 10.000 detenidos (10.675), siendo 160 menores de edad y 52 estudiantes.

El régimen deja a sus ciudadanos sin cobertura

Las protestas iniciales tuvieron el primer foco el 27 de diciembre en el Gran Bazán de Teherán, y desde entonces han ido ganando adeptos y estas se han visto reflejadas hasta en 100 ciudades iranís. El régimen de los ayatolá liderado por Ali Jameneí ha respondido con violencia contra sus ciudadanos, censurando las protestas y cortando la cobertura y la conexión a Internet desde hace 72 horas.

La fiscalía iraní tilda a los manifestantes de "enemigos de Alá"

Además, ante las manifestaciones que amenazan al totalitarismo del régimen, la fiscalía iraní ha reaccionado calificando a los ciudadanos que protestan como "enemigos de Alá" (mohareb). El castigo por este delito en el país del golfo pérsico es la pena de muerte. Ante estos hechos, el director de IHRNGO (Iran Human Rights), Mahmud Amiri-Moghaddam, asegura que "la República Islámica está cometiendo un crimen internacional contra el pueblo de Irán".

Trump avisa: "Quizá tengamos que actuar"

Donald Trump y Estados Unidos, por su parte, no han querido hacer oídos sordos y el presidente americano ya se ha pronunciado sobre lo sucedido anunciando que podría haber una intervención en las próximas horas: "Se está preparando una reunión. Irán llamó. Quieren negociar... Quizás tengamos que actuar antes de una reunión", advirtió Trump a la vez que admitía que el régimen iraní está empezando a "cruzar unas líneas".

