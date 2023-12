Danny, español combatiente en Ucrania: "Estoy pensando volver, pero me dicen que no lo haga porque no es mi guerra"

Esta semana conocíamos la noticia de la muerte de Pau, un catalán de 26 años que decidió irse a Ucrania para luchar contra la invasión rusa. Sus compañeros han lamentado profundamente su pérdida y le describen como una buena persona. Él no era el único español en esta guerra, en las Noticias de la Mañana hemos conocido a Danny, quien ha estado luchando en el frente con el ejército ucraniano. Nos cuenta qué le ha llevado a jugarse la vida en Ucrania, si piensa en volver o qué le dicen sus familiares y amigos.

¿Qué te lleva a jugarte la vida en Ucrania?, le ha preguntado Manu Sánchez. Explica que "prácticamente porque ve uno en las noticias las injusticias que están pasando allí, vemos que Ucrania quiere ser libre, el invasor no le deja tener ese derecho y me decidí tirar para allá", cuenta.

Para los españoles que ven noticias como la de la muerte de Pau, la situación se hace algo más complicada, confiesa que cuando se enteró sintió "un escalofrío por el cuerpo, ya se lo que se siente más o menos, he perdido a muchos compañeros muy buenos en el frente y claro ante una pérdida siempre te causa un malestar, te hace venirte abajo y hacerte pensar muchísimas cosas", relata.

"Hay que seguir apoyando a Ucrania para acabar con esto"

"Estoy pensando en volver", dice convencido, aunque también "hay muchas cosas que te da de pensar, por ejemplo a la hora de perder a un compañero como ha pasado en esta situación con el compañero español que ha fallecido por desgracia, y te da mucho que pensar, pero hay que pensar también que hay que seguir apoyando a Ucrania y si no seguimos apoyando pienso que seguirá muriendo gente, no de nuestro lado, pero del lado de Ucrania, también muchos civiles, hay que seguir apoyando para acabar con esto".

Danny nos explica que "todo el mundo me dice lo mismo" cuando plantea la posibilidad de regresar: me dicen "que no vuelva a ir porque no es mi guerra, que ya he cumplido con lo mío, que he apoyado en todo lo que he podido, pero sigo sintiendo la necesidad de ir y seguir apoyando y dando todo lo mejor que pueda de mí".

Además, cuenta que "el dinero, primero no cubre el riesgo que uno tiene allí, y que el dinero no se lo gasta uno allí en las cosas que necesita. Por el dinero no he ido".