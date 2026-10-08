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Crece la incertidumbre por el posible brote de peste neumónica en Siberia

La OMS pide a Rusia información adicional sobre una trabajadora fallecida y los cerca de 200 contactos puestos bajo vigilancia.

Crece la incertidumbre por el posible caso de peste neumónica en Siberia

Crece la incertidumbre por el posible caso de peste neumónica en Siberia El Mundo

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Sara Díaz
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La incertidumbre aumenta en Siberia después de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) solicitara a Rusia más información sobre un posible caso de peste en la región de Irkutsk. Aunque Moscú asegura que no se ha notificado ningún caso reciente de esta enfermedad, alrededor de 200 contactos permanecen en cuarentena.

La OMS quiere conocer los resultados de las pruebas realizadas a la persona fallecida y a las personas que estuvieron en contacto con ella. El organismo también ha solicitado detalles sobre las razones que llevaron a las autoridades rusas a adoptar medidas de aislamiento y sobre el estado de salud de los contactos.

La investigación se mantiene abierta también ante las informaciones sobre un segundo empleado que habría sufrido una neumonía de causa indeterminada. La OMS ha pedido a Rusia que verifique estos datos para determinar si existe alguna relación entre ambos episodios.

El director general de la organización, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha reconocido que todavía no se dispone de una imagen completa de lo ocurrido. Por este motivo, la OMS considera prematuro realizar una evaluación definitiva del riesgo sanitario.

El organismo internacional ha ofrecido asistencia técnica a las autoridades rusas en materia de peste, así como en bioseguridad y bioprotección en laboratorios.

La situación ha generado especial atención debido a la gravedad de la peste neumónica, una forma de peste que puede afectar al sistema respiratorio. Sin embargo, hasta el momento no existe confirmación pública de un brote.

La epidemióloga jefe de la OMS, Maria Van Kerkhove, recordó que entre 2019 y 2025 se notificaron cerca de 4.000 casos sospechosos de peste humana en diez países, con 423 fallecimientos.

La OMS continúa a la espera de nuevos datos de Rusia antes de determinar el nivel de riesgo.

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