Sorteo Extraordinario contra el cáncer de la AECC hoy sábado 7 de junio: Comprobar décimo de la Lotería Nacional, en directo

Los 12 números de 5 cifras premiados con 75.000 euros en el Sorteo Extraordinario de la Lotería Nacional de la AECC de hoy sábado 7 de junio son: 76311, 87853, 50616, 63574, 94561, 43118, 82322, 87798, 61710, 75689, 49786 y 72067. Si no has ganado, no desesperes, porque ¡empieza el reparto de los premios principales de la Lotería Nacional!