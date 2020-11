ONCE: Resultado del Sueldazo y Super Once hoy sábado 14 de noviembre de 2020

Estamos a la espera de conocer los resultados de los sorteos de la ONCE del Sueldazo y Super Once de hoy sábado 14 de noviembre de 2020. Consulta los números premiados de los sorteos de la ONCE hoy.

Sueldazo de la ONCE

El resultado del sorteo del Sueldazo de la ONCE celebrado hoy , sábado 14 de noviembre de 2020 ha agraciado al número X de la serie X que ha resultado premiado con un sueldo de 5.000 euros al mes durante veinte años más 300.000 euros al contado. Los números del X que no coincidan con la serie otorgan un premio de 20.000 euros.

Números premiados con 24.000 euros anuales durante 10 años en el Sueldazo de la ONCE:

Número: X Serie: X

Número: X Serie: X

Número: X Serie: X

Número: X Serie: X

El resto de premios se distribuyen, según se informa en la propia web de la ONCE, de la siguiente manera: 200 euros a las 4 últimas cifras del Sueldazo; 30 euros a las 3 últimas cifras; 4 euros a las 2 últimas cifras; y dos euros a la última cifra. Además, las cinco cifras de la 2ª a la 5ª extracción (los números que coincidan con los cuatro premios de 24.000 euros anuales, pero no con la serie) están premiadas con 400 euros.

Resultado Super Once

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, sábado 14 de noviembre de 2020 es X.

El Super Once es un sorteo que se celebra diariamente de lunes a domingo. Para participar tendrás que elegir entre 5 y 11 números de la matriz compuesta por un total de 80 números, siendo el orden de éstos indiferente. Durante el sorteo de la ONCE se obtiene una combinación ganadora formada por 20 números, variando los premios en función de la cantidad de números acertados y el tipo de apuesta pagado. Existen 7 tipos de apuestas según la cantidad de números elegidos: 11, 10, 9, 8, 7, 6 o 5.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del Sueldazo y Super Once son aquellos que hace públicos la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE). Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.