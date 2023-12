Lotería de Navidad 2023: esto es lo que debes hacer si extravías el décimo ganador del Gordo

Faltan diez días para la celebración del Sorteo Extraordinario de Navidad 2023 y la mayoría de los españoles ya nos hemos hecho con un número para participar. Pero, cuidado, hasta el día 22 de diciembre puedes perder de vista tu décimo.

En caso de que tu número sea el ganador del primer premio y no lo tengas localizado, puedes tener bastantes problemas para cobrarlo. Pero, que no cunda el pánico. Si no consigues recordar dónde lo pusiste, existe una manera de que puedas cobrarlo.

Para empezar, lo recomendable es guardar siempre el décimo de forma segura y en un lugar recordable. Para poder hacer frente a pérdidas y robos es aconsejable realizar fotografías y fotocopias del décimo nada más adquirirlo. Además, debemos pedir siempre el comprobante de pago a la administración donde lo hayamos comprado y fotografiarlo también.

Si, pese a los consejos anteriores, pierdes -o te roban- el décimo de la Lotería de Navidad, lo que debes hacer es denunciarlo ante la Policía Nacional o la Guardia Civil. En la denuncia tienes que aportar el mayor número de datos posibles, además de posibles pruebas como fotografías o fotocopias del décimo.

También hay que comunicarlo por escrito a Loterías y Apuestas del Estado. Con la denuncia se podría paralizar el pago del décimo hasta que el juez resuelva a quién pertenece el décimo.

Otros casos

Otra cosa que puede dificultar el cobro de un décimo premiado es que se encuentre en mal estado. Si tu décimo se rompe o daña, no lo manipules más. No trates de recomponerlo e introdúcelo en un sobre. Si a la administración le resulta demasiado complicado identificar el décimo, la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre entrará en acción para tratar de dar una solución.

Otro truco valioso para no tener problemas para recibió el pago del premio: en el caso de que juegues con participaciones y no con décimos enteros, lo preferible es que todo quede por escrito para evitar futuros problemas que pudieran surgir en caso de que nuestro número fuera el premiado.