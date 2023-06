Ganan 210 millones de euros en el Euromillones y no puede cobrarlos por un error

Una joven británica de 19 años, Rachel Kennedy, acertó la combinación ganadora del sorteo de Euromillones hace 2 años. Sin embargo, nunca cobró el premio de 182 millones de libras (210 millones de euros aproximadamente).

Los hechos ocurrieron en el año 2021, cuando Rachel y su expareja Liam se quedaron a un paso de ser millonarios. La pareja compró un boleto el 26 de febrero de dicho año. Este tenía la combinación que ambos llevaban repitiendo durante 5 semanas: 6, 12, 22, 29 y 33, con los números estrellas 6 y 11.

El rechazo del pago les arrebató el premio

La expareja había comprado el boleto a través de Internet y habían automatizado la adquisición de futuras apuestas, con el objetivo de poder repetir esta misma serie numérica en cada sorteo. Así, decidió domiciliar de forma bancaria el cargo de este juego al azar. Este hecho fue la causa de que la expareja no pudiese cobrar el premio.

Cuando estaban celebrando la noticia recibida de que su boleto era el ganador, una llamada con la Lotería Nacional de Reino Unido les comunicó que ellos no habían comprado ningún boleto para este sorteo del que se creían ganadores.

Esto se debe a que la compra del boleto que tenían automatizada no se llegó a efectuar. El pago había sido rechazado, ya que en la cuenta bancaria asociada al pago no tenía fondos suficientes. Una situación provocada por el olvido de Rachel de recargar su monedero virtual y que hizo que el sistema no realizase la jugada con su combinación semanal.

A un paso de ser millonarios

Rachel relata a 'The Sun' como recibió un mensaje de su aplicación de Lotería en el móvil en el que se encontró el mensaje “combinación ganadora”, y no se enteró de que el pago no había sido efectuado. "Ya me estaba imaginando la casa y el coche de nuestros sueños, creo que me estaba dejando llevar un poco”, confesó.

“Se me rompió el corazón cuando escuchamos al hombre del teléfono decir que en realidad no habíamos comprado el boleto"

La británica explica el momento en el que recibe la llamada que hundiría su sueño: “Llamé al número pensando que había ganado 182 millones de libras y me dijeron 'sí, tienes los números correctos, pero no tenías fondos en tu cuenta para pagar el boleto, así que en realidad no se hizo efectivo”.

En el caso de su expareja, sufrió más que ella al haber ganado: "Se sentía en la cima de mundo cuando pensaba que habíamos ganado, pero cuando me enteré de que no era así, él estaba más preocupado de lo que estaba yo”, indica la joven. Liam reconoce que él “ya lo había gastado en su cabeza”. “Se me rompió el corazón cuando escuchamos al hombre del teléfono decir que en realidad no habíamos comprado el boleto", expresó.