Estos son los motivos que hacen inválido un décimo de Lotería de Navidad 2023

La histórica fiesta de la Lotería de Navidad en España ha sido siempre sinónimo de alegría y expectativa. Sin embargo, en el raro escenario de que un sorteo sea declarado nulo, se destaca un hecho sin precedentes en décadas. Este fenómeno poco común se debe a los exhaustivos controles llevados a cabo durante la extracción de las bolas, los cuales se han establecido para minimizar cualquier margen de error en la determinación de los números agraciados.

Aunque atípico, es más habitual que se declare inválido algún décimo en particular. Pero, ¿cuándo puede darse esta situación? El artículo 10, incluido en el marco del Real Decreto 1511/1992 del 11 de diciembre, establece claramente: "Solamente podrán ser declarados nulos los billetes de la Lotería Nacional que no hayan sido recibidos por las correspondientes Administraciones de la Lotería Nacional".

Billetes deteriorados

Billetes deteriorados o que planteen dudas acerca de su autenticidad serán sometidos a un riguroso proceso de verificación oficial. Esta situación se presenta cuando una Administración ha solicitado un número para su venta, pero este no ha sido recibido y es informado.

En caso de persistir la falta de recepción para el momento del sorteo, dichos billetes quedan automáticamente anulados. Además, el Decreto establece que "los billetes sobrantes por falta de venta, así como los que sean declarados nulos quedarán por cuenta del Tesoro Público".

Una vez concluido el sorteo, comienza la etapa de cobro de premios para los afortunados. No obstante, pueden surgir complicaciones. Conforme al artículo 18, "no se satisfará premio alguno sin la previa presentación del billete o fracción que lo obtenga, cuyo documento no podrá ser reemplazado ni sustituido de ningún modo".

El artículo 20 proporciona una mayor precisión al respecto: "los billetes rotos o deteriorados que planteen dudas sobre su validez, así como aquellos que levanten sospechas de falsificación, serán sometidos a un riguroso reconocimiento oficial y no serán satisfechos sin la orden expresa del Jefe del Servicio". En estos casos, se dispone de un plazo de 15 días hábiles para recurrir ante Hacienda.

En resumen, la declaración de nulidad en un sorteo de la Lotería de Navidad es un evento extremadamente poco frecuente, gracias a los estrictos controles implementados para garantizar la transparencia y fiabilidad del proceso. Sin embargo, la normativa detallada sobre la validez de los billetes destaca la importancia de la presentación adecuada de estos para acceder a los premios correspondientes.