¿Dónde ha caído el bote de 22,5 millones de euros de La Primitiva y los premios de la Lotería Nacional, EuroDreams, ONCE y Bonoloto de hoy jueves 3 de octubre?

Este jueves 26 de septiembre de 2024 se han celebrado los sorteos de la Lotería Nacional, EuroDreams, Bonoloto, La Primitiva, ONCE. Comprueba aquí dónde han sido validados.

Bonoloto

En el sorteo de BonoLoto combinación ganadora ha correspondido a los siguientes números: 4 22 37 43 44 489, siendo el número complementario el 18 y el reintegro el 4.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 1.800.000,00 euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen tres boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías nº 314 de Barcelona, situada en Sants, 99; en la nº 83 de Valencia, situada en Luis Oliag, 2-B.

Lotería Nacional

El primer premio de la Lotería Nacional de 300.000 euros ha sido para el número 55.372. El segundo premio de la Lotería Nacional, dotado con 60.000 euros a la serie, ha sido para el número 7.008. Los reintegros del sorteo del jueves han sido para los números acabados en 2, 6 y 3.

ONCE

El número premiado en el sorteo del Cupón Diario de la ONCE de hoy, jueves 3 de octubre de 2024 es el 83663. El premio del sorteo asciende a 35.000 euros por cupón en el sorteo de la ONCE. Además, la serie 24 del mismo número ha sido agraciada con la Paga de 36.000 euros al año durante 25 años del Cupón Diario de la ONCE.

El sorteo Mi Día de la ONCE de hoy, jueves 26 de septiembre de 2024 ha premiado al día 44871, siendo el número de la suerte el 10.

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, jueves 26 de septiembre de 2024 es 11, 15, 16, 22, 28, 29, 30, 34, 36, 38, 44, 57, 58, 62, 64, 68, 72, 76, 80 y 81.

La Primitiva

En el sorteo de la Lotería Primitiva la combinación ganadora ha correspondido a los siguientes números: 07, 10, 14, 15, 24 y 48. Complementario: 39. Reintegro: 1. Joker: 6 825 437

En el sorteo de La Primitiva de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro), por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de La Primitiva, un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 23.500.000,00 euros. De Primera Categoría (6 aciertos) existe un boleto acertante que ha sido validado en el Despacho Receptor nº 19.930 de MALPARTIDA DE PLASENCIA (Cáceres), situado en Autovía A66, Km. 494 Área de servicio El Caldero.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existe un boleto acertante que ha sido validado en la Administración de Loterías nº 1 de Cambados (Pontevedra), situada en Avda. de Galicia – Plza. de Abastos s/n.

EuroDreams

En el sorteo de Euro Dreams jueves día 3 de octubre de 2024, la combinación ganadora ha correspondido a los siguientes números: 03, 06, 14, 24, 38 y 40 Sueño: 5.

En el sorteo de EuroDreams de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (6 + 1).

En el sorteo de EuroDreams de hoy no existen boletos acertantes de Segunda Categoría (6 + 0)

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com