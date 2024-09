¿Dónde ha caído el bote 13,4 millones de euros de La Primitiva, el de la Bonoloto, y los premios del Cupón Diario, Súper Once y Eurodreams de hoy 16 de septiembre?

Este lunes 16 de septiembre de 2024 se han celebrado los sorteos de La Primitiva, la Bonoloto, Cupón Diario, Super Once y Eurodreams. Comprueba aquí dónde han sido validados.

Bonoloto

En el sorteo de la Bonoloto que se ha celebrado hoy, lunes 16 de septiembre, la combinación ganadora es: 11 22 49 27 19 39, el número complementario el 35 y el reintegro el 3.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de Bonoloto un único acertante podría ganar 900.000,00 euros.

Por su parte, de Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen cuatro boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías nº 5 de BILBAO (Bizkaia); en la nº 4 de ARRECIFE (Las Palmas); en el Despacho Receptor nº 21.560 de CONIL DE LA FRONTERA (Cádiz) y en el nº 48.425 de LOGROÑO (La Rioja).

La Primitiva

En el sorteo de la Lotería Primitiva de hoy, la combinación ganadora ha sido 09 44 11 01 35 34. Complementario 13, Reintegro 9 y JOKER: 1229547.

En el sorteo de La Primitiva de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro), ni de Primera Categoría (6 aciertos), por tanto, el fondo destinado a ambas Categorías se ofrecerá como bote en el próximo sorteo de La Primitiva, donde un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 15 millones de euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen dos boletos acertantes que han sido validados en el Despacho Receptor nº 68.400 de EL ROSARIO (Santa Cruz de Tenerife), situado en el Centro Comercial Radazul Bajo. Juan Sebastián Elcano, 15 L-9 y en el nº 75.220 de CALAFELL (Tarragona), situado en Vilamar, 38.

Eurodreams

En el sorteo del Eurodreams de hoy, la combinación ganadora ha sido 28 - 18 - 32 - 21 - 31 12 y el Sueño: 1.

En el sorteo de EuroDreams de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (6 + 1). En el sorteo de EuroDreams de hoy no existen boletos acertantes de Segunda Categoría (6 + 0).

Cupón Diario y Súper Once

El número premiado en el sorteo del Cupón Diario de la ONCE de hoy, lunes 16 de septiembre de 2024 es el 70963. El premio del sorteo asciende a 35.000 euros por cupón en el sorteo de la ONCE. Además, la serie 34 del mismo número ha sido agraciada con la Paga de 36.000 euros al año durante 25 años del Cupón Diario de la ONCE.

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, lunes 16 de septiembre de 2024 es 2 , 9, 11, 16, 22, 23, 32, 37, 40, 42, 43, 46, 49, 52, 63, 65, 68, 76, 80 y .

