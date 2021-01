Devuelve un sobre que se encontró con 200 euros y el karma se lo devuelve con el segundo premio de la Lotería del Niño

Laura es protagonista de una de esas historia que nos ha dejado la Lotería del Niño 2021. Esta vecina del municipio vallisoletano de Cigales es una de las ganadoras del repartido segundo premio del Sorteo del Niño.

Su historia es peculiar porque podría decirse que la suerte le sonríe por fin tras la Lotería del Niño 2021. Hace ocho años, en 2013, esta vallisoletana se quedó a un número de ganar 1,8 millones de euros en la Bonoloto.

Ahora, esta pasada Nochevieja encontró en la calle un sobre con 200 euros y decidió devolvérselo a su dueño. Una buena acción que el karma le ha recompensado con los 75.000 euros correspondientes al segundo premio de la Lotería del Niño.

Así ha celebrado el premio

Laura, que tenía un décimo del 03436 de la Lotería del Niño estaba muy nerviosa tras enterarse de que poseía un billete que le otorgaba el segundo premio del Sorteo Extraordinario celebrado este 6 de enero: "Creía que iba a perder 320 euros en décimos, y al final he ganado 75.000 con un número", ha contado entre lágrimas.

Esta mujer de 41 años es una de las propietarias de un bar familiar de Cigales. "Teníamos todos los décimos en la mesa y cuando ha salido el número han tenido que decirme que me había tocado. Me he puesto como una loca", ha asegurado.

Un segundo premio de la Lotería del Niño muy repartido

Este segundo premio del Sorteo Extraordinario del Niño ha estado muy repartido, aunque no tanto como los otros dos. El número 03436 se ha repartido en administraciones de los siguientes municipios: El Campello y Torrevieja (Alicante); en Erandio y Ermua(Vizcaya); Puertollano (Ciudad Real); en Las Palmas de Gran Canaria; en Alcantarilla, Yecla y Las Torres de Cotillas (Murcia); en Alcorisa (Teruel); en Manises y Benisanó (Valencia), Zaragoza capital; San Adrián y Tudela, (Navarra) en Oviedo y Mieres en, Asturias; en Conil de la Frontera, (Cádiz); Burgos capital; Jódar, ( Jaén); Arucas, en Las Palmas; Astorga, en León; Lleida; Alcalá de Henares (Madrid); en Cangas (Pontevedra); Salamanca, en Las Galletas y Adeje (Tenerife), y en Cigares (Valladolid).