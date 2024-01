Cuánto se lleva Hacienda por cada premio del Sorteo Extraordinario de Invierno

Ha llegado el día. Hoy se celebra el Sorteo Extraordinario de Invierno, muy esperado por muchos debido a la posibilidad que existe de que los jugadores se hagan con un premio. Se reparten 105 millones de euros. Si todavía no lo has hecho, no lo dejes más y ve a una administración para comprar un boleto por el precio de 15 euros.

El sorteo se celebra en el salón de sorteos de Loterías y Apuestas del Estado a las 13:00 horas (horario peninsular). Recuerda en la página web de Antena 3 Noticias podrás seguirlo en directo, minuto a minuto.

Ahora bien, la pregunta que muchos se hacen, ¿cuánto se lleva Hacienda por cada premio? Todos los premios inferiores a 40.000 euros están exentos del gravamen especial de loterías, una normativa que tan solo afecta al primer premio, que asciende a 150.000€ al décimo.

Este primer premio, al superar los 40.000 euros, además de identificar al ganador, tendrá que tributar un 20% en la parte que exceda a dicha cifra. Con esto, si ganas el primer premio, de los 110.000 euros que se deben tributar, 22.000 los retiene Hacienda. Así, la cantidad final que recibe el ganador es de 128.000 euros. Tanto el segundo (30.000€ al décimo) como el tercer y el cuarto premio ya están por debajo de la citada cantidad, de manera que están exentos del gravamen especial de loterías.

Premios del Sorteo Extraordinario de Invierno

Consulta aquí la lista de premios que reparte el Sorteo Extraordinario de Invierno:

Primer premio de 1,5 millones de euros a la serie, 150.000 euros al décimo

Segundo premio de 300.000 euros a la serie, 30.000 euros al décimo

Tercer premio de 150.000 euros a la serie, 15.000 euros al décimo

Cuarto premio de 75.000 euros a la serie, 7.500 euros al décimo

Anterior y posterior al primer premio: 21.000 euros a la serie, 2.100 euros al décimo

Anterior y posterior al segundo premio: 12.000 euros a la serie, 1.200 euros al décimo

Anterior y posterior al tercer premio: 6.225 euros a la serie, 622,5 euros al décimo

Terminación de cuatro cifras: 3.750 euros a la serie, 375 euros al décimo

Terminación de tres cifras: 750 euros a la serie, 75 euros al décimo

Terminación de dos cifras: 300 euros a la serie, 30 euros al décimo

Reintegros: 15 euros al décimo