En tan solo dos días se celebra el Sorteo 11 del 11 de la ONCE 2023, un sorteo con el que puedes ganar hasta 11.000.000 de euros, además de otros 11 premios de 1.000.000€. Una de las principales preguntas que surgen a los jugadores es la de cuánto se lleva Hacienda por cada premio del Sorteo 11 del 11 de la ONCE 2023. Aquí te contamos todos los detalles acerca de uno de los sorteos extraordinarios que más expectación despiertan. Recuerda que si todavía no tienes tu cupón del 11 del 11 de la ONCE, puedes comprarlo por tan solo seis euros.

Es el sorteo más esperado de la ONCE, puesto que reparte multitud de premios. Consúltalos a continuación.

1 premio de 11.000.000€ a las cinco cifras y serie.

a las cinco cifras y serie. 119 premios de 50.000€ a las cinco cifras.

a las cinco cifras. 1.080 premios de 1.200€ a las cuatro últimas cifras.

a las cuatro últimas cifras. 10.800 premios de 120€ a las tres últimas cifras.

a las tres últimas cifras. 108.000 premios de 12€ a las dos últimas cifras.

a las dos últimas cifras. 1.080.000 premios de 6€ a la última cifra. (Reintegro a la cifra señalada con R).

Cuánto se lleva Hacienda por cada premio del Sorteo 11 del 11 de la ONCE 2023

El mínimo exento de los premios de loterías desde el pasado 1 de enero es de 40.000 euros. Esto quiere decir que para el Sorteo del 11 del 11 de la ONCE de este 2023, aquellos premios que sean inferiores a 40.000€, estarán exentos de impuestos. Para los premios iguales o superiores a los 40.000€, a la cantidad que sobrepase los 40.000 €, se le aplicará una retención del 20%.

Sorteo 11 del 11 de la ONCE

Cada número del cupón del 11 del 11 de la ONCE tiene un número de serie entre el 1 y 120. Recuerda que si has jugado por Internet mediante la web de 'JuegosONCE' y resultas premiado, recibirás el importe del premio de manera automática en tu cuenta virtual de 'JuegosONCE'. En el caso de que hayas comprado tu cupón a través de un vendedor o en un punto de venta autorizado de la ONCE, puedes consultar cómo cobrar tus premios en en la página de Pago de premios.

¿Qué pasa si tu cupón se rompe o lo pierdes?

Muy atento. Si has comprado tu cupón para este sorteo tan esperado a un vendedor oficial o en un punto de venta autorizado y tu cupón está roto o perdido, no será válido según la normativa del sorteo. En el caso de que se haya comprado por internet, no hay posibilidad de rotura, pérdida o robo, por lo que no tendrás problema.