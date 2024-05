Comprobar Sorteo ONCE: resultados del Sorteo del Cupón Extra del Día de la Madre de la ONCE

Estamos a la espera de conocer el resultado del Sorteo del Cupón Extra del Día de la Madre de la ONCE de hoy, domingo 5 de mayo de 2024. En breves, podrás comprobar tu número de la ONCE y saber si ha sido uno de los premiados. ¡Mucha suerte!

El cupón Extra del Día de la Madre de la ONCE es un regalo perfecto para este día tan especial. Le sacarás una sonrisa a tu mamá y, además del detalle, tendrá la posibilidad de ganar muchísimos premios. Entre ellos, ¡hasta 17 millones de euros! ¿Te imaginas la cantidad de cosas que puede hacer con ese dinero? Casas, viajes, coches, inversiones… ¡Todo un mundo de posibilidades se abre ante ella si resulta ser la persona afortunada!

Sorteo del Cupón Extra del Día de la Madre de la ONCE: ¿qué premios se reparten?

Este domingo 5 de mayo de 2024 podrás hacerte con 17.000.000 euros si tienes el cupón de cinco cifras y serie agraciado del Extra del Día de la Madre de la ONCE. Pero no solo tienes la probabilidad de obtener este premio, también puedes conseguir otros más, como estos:

99 premios de 40.000 euros a las cinco cifras.

900 premios de 1.500 euros a las cuatro últimas cifras.

9.000 premios de 100 euros a las tres últimas cifras.

90.000 premios de 10 euros a las dos últimas cifras.

900.000 premios de 5 euros a la última cifra.

Los números que entran en el bombo en este sorteo extraordinario son 100.000 en total, es decir, todos los comprendidos entre el 00000 y el 99.999. Sabemos que la posibilidad de ganar el premio gordo es pequeña, ¡pero ahí está!

Recuerda que si compras un cupón de la ONCE, además de tener la posibilidad de ganar una buena suma económica, estarás colaborando con esta asociación que ayuda a la inclusión en la sociedad de personas ciegas y con discapacidad.

¿Dónde puedes ver el Sorteo del Cupón Extra del Día de la Madre de la ONCE?

El Sorteo del Cupón Extra del Día de la Madre de la ONCE se celebra el domingo 5 de mayo a partir de las 21:25 horas (hora peninsular).

No olvides que desde la página web de Antena 3 Noticias, podrás seguir este sorteo extra ONCE en directo y comprobar si tu número ha sido premiado. Asimismo, puedes conocer todos los detalles del Extra Día de la Madre de la ONCE en el enlace a los Reglamentos reguladores de los juegos de la ONCE que aparece en la web oficial.

¡Cruza los dedos, abraza a tu madre y mucha suerte!