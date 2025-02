Comprobar Sorteo ONCE: resultado del Sorteo del Cupón Extra de San Valentín de la ONCE

Estamos a la espera de conocer el resultado del Sorteo Extra de San Valentín de este 14 de febrero de 2025. En pocos instantes podrás comprobar si la fortuna está de tu lado y si tu número ha sido premiado

La Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) organiza diversos sorteos a lo largo del año con el objetivo de recaudar fondos para su importantísima labor social a favor de las personas con discapacidad visual. Es por ello que cada 14 de febrero, con motivo de celebrar el día de San Valentín, la ONCE organiza este amoroso sorteo extraordinario, una edición especial que brinda a los participantes la oportunidad de ganar exclusivos y sustanciales premios.

El 14 de febrero es una efeméride en la que se rinde homenaje a San Valentín, un santo vinculado a la celebración del amor y la amistad. Su origen se remonta al siglo V, cuando el papa Gelasio I estableció esta festividad en sustitución de las antiguas fiestas paganas de las Lupercales. Desde entonces, se ha convertido en un día en el que las parejas expresan su afecto con regalos y románticos gestos.

Premios del Sorteo Extraordinario de San Valentín de la ONCE

El sorteo del Cupón Extra de San Valentín de la ONCE ofrece varias oportunidades para hacerse con un premio:

-70 tarjetas regalo de 100 euros para canjear en más de 6.000 restaurantes a través de TheFork.

-65 tarjetas regalo de 50 euros para personalizar regalos en la plataforma Cheerz.

-Un premio especial de 1.500 euros en tarjeta regalo para viajar y hospedarse en Lastminute.com, sorteado entre todos los participantes que hayan registrado su cupón en la web oficial.

Donde comprobar los resultados del Sorteo Extraordinario de San Valentín de la ONCE

Los resultados del Cupón Extra de San Valentín de la ONCE podrán consultarse en:

-La web oficial de JuegosONCE.

-Medios de comunicación como Antena 3 Noticias, donde se publican los números ganadores.

-La app oficial de la ONCE, disponible para dispositivos móviles.

Si has participado, no olvides revisar tu número y comprobar si la suerte te ha sonreído en este San Valentín.

Nota: los únicos resultados oficiales válidos del Sorteo del Cupón Extraordinario de San Valentín de la ONCE son aquellos que hace públicos la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

