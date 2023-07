Comprobar Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy lunes 03 de julio de 2023

PSOE En el programa electoral del PSOE donde se presentan los ‘110 compromisos con la España que quieres’ aparece hasta en seis ocasiones la palabra ‘cambio climático’. El apartado en el que habla sobre esta materia más específicamente se encuentra en el número 78, donde se dice que entre las intenciones del partido está “lograr el objetivo de una movilidad más eficiente y sostenible” y para ello se apoyarán en la Estrategia de Movilidad Sostenible que dará soluciones en la lucha contra el cambio climático. Asimismo, en el siguiente punto (nº 79) anuncian que desarrollarán una política del agua en la que “anticiparán y evitarán los efectos del cambio climático”. Mientras que en el número 108 explican que entre sus intenciones está la creación de una política comercial progresista e inclusiva que “tendrá en cuenta la lucha contra el cambio climático y la Agenda 2030”, entre otros. Esos serían los tres lugares donde encontramos que se trata el cambio climático como tema principal, a continuación nombramos otros tres donde también está incluido pero de forma menos precisa: En el número 32 indican que desde este partido -que recordemos se ha quedado a las puertas de gobernar- se pondrán en marcha convocatorias que incentiven a empresas, universidad y centros tecnológicos para abordar los actuales desafíos sociales y económicos entre los que está el cambio climático. Asimismo, en el número 40 subrayan que defenderán la Política Agraria Común (PAC) y sus presupuestos para que los agricultores puedan afrontar los retos relacionados con el cambio climático y la preservación de la biodiversidad. En el 110, manifiestan su deseo de estar más presentes en los principales organismos internacionales, al mismo tiempo que anuncian que apoyarán la reforma del Sistema de las Naciones Unidas para mejorar su eficacia en asuntos como el cambio climático. PP Por su parte, el Partido Popular ha dividido su programa electoral en diferentes apartados. Dentro del número 8, llamado ‘Una España sostenible con el futuro’, el primer punto se denomina ‘Energía y cambio climático’. ¿Qué es lo que abordan ahí? Resumidamente estas cuatro cuestiones: Apuesta por las opciones renovables pero sin olvidarse de las no renovables. Por esta razón quieren aprobar un Pacto de Estado para establecer un “mix energético estable” a 40 años. Además de impulsar la reducción de emisiones, tal y como se ha comprometido España con Europa para 2030. En este mismo sentido, aprobarían un Plan Nacional de Energía y Clima 2021-2030 y un Plan Talento Energía y Clima con el fin de potenciar el presupuesto de la I+D+i en dicha materia. Quieren llevar a cabo políticas para reducir el precio de la luz de hogares y empresas además de una mayor protección a aquellos que tienen el bono social. Opinan que no se debe prohibir la circulación de los vehículos de combustión y que deben ser los propios consumidores quienes elijan. Incrementarán las inversiones para mejorar los sistemas de reciclado y crearán una estrategia integral para promover el uso de las zonas verdes y bosques periurbanos. UNIDAS PODEMOS Por otro lado, Unidas Podemos presenta un documento de 119 páginas donde indica con precisión qué es lo que hará si consigue gobernar en las próximas elecciones nacionales. En sus primeras páginas trata “el horizonte verde y el nuevo modelo industrial”. En dicho apartado hace referencia a lo abordado en las marchas por el clima: “no tenemos un planeta B” y señala lo que han dicho en numerosas ocasiones los expertos: “o reducimos drásticamente las emisiones de CO2 y otros gases de efecto invernadero o entramos en una trayectoria de no retorno y los efectos del cambio climático serán graves e irreversibles”. El partido de Pablo Iglesias considera que España tiene numerosos factores para ser la vanguardia mundial en la lucha contra el cambio climático y la producción de tecnologías renovables. Y opina que no solo salvaría al planeta sino que se crearían puestos de trabajo, retornaría el talento emigrado… Y a continuación narra hasta 47 medidas a este respecto, no obstante, solo vamos a citar las que tienen relación directa con el cambio climático. Alcanzar en 2040 el 100% de la producción de fuentes renovables Crear una empresa pública de energía Ayudas para las pequeñas y medianas instalaciones renovables. En ese mismo sentido, animar a la instalación de autoconsumo compartido. Cerrar las centrales de carbón antes de 2025 Impuestos a las grandes empresas que contaminan mucho Promover la eficiencia energética y lograr una factura de la luz más barata y justa. Además, creen que es el momento de “poner orden en el oligopolio energético”. Llegar en 2025 a vender el 25% de los vehículos totales eléctricos o con otras tecnologías alternativas. En 2030 llegar al 70% y en 2040 el 100%. En esta línea también apuestan por ayudas económicas para aquellos que compren este tipo de turismos. Promover la movilidad urbana limpia y muchas medidas relacionadas con el transporte tanto público como privado a nivel nacional. CIUDADANOS El partido liderado por Albert Rivera explica su intención de hacer frente al cambio climático en el mismo apartado que “al nacionalismo y a los extremismos”, con el objetivo de “construir una Europa más fuerte”. Es la única referencia que aparece en su programa electoral, no contiene medidas ni detalles concretos acerca de cómo lograrlo. VOX En el programa electoral de ‘100 medidas para la España Viva’ del partido de Vox no hay ninguna mención al cambio climático ni medidas para frenar el calentamiento global. De hecho, su máximo representante, Santiago Abascal hizo estas declaraciones en un medio de comunicación: “Con la excusa del cambio climático nos están restando libertad: nos dicen qué tenemos que comer, que tengamos menos hijos porque el mundo está superpoblado, que no tenemos que andar con coche…”. También considera que antes de abordar la “emergencia climática” de la que todo el mundo habla hay que preocuparse por la “emergencia social” y una “emergencia nacional” de España. Además, en anteriores campañas, este partido ya afirmó que el cambio climático “de origen antropogénico” es una “tomadura de pelo” No obstante, en el programa electoral sí que se mencionan dos aspectos relacionados con la energía, de forma muy sutil, concretamente estos: Si llegan al poder desarrollarán un plan de Energía basado en la autosuficiencia de España sobre las bases de energía barata, sostenible, eficiente y limpia. Menos impuestos y costes regulados en la factura de la luz.

