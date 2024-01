¿Es cierto que en la Lotería del Niño toca más que en la Lotería de Navidad?

El día de la Lotería Nacional reparte cientos de premios al igual que lo hace 2 semanas después el Sorteo Extraordinario de la Lotería del Niño. A pesar de que ambos cuenten con regalos millonarios, el 22 de diciembre y el 6 de enero tienen su rivalidad.

¿En qué sorteo tenemos más posibilidad de llevarnos un premio?

Cada sorteo, desde la Primitiva, el Euromillón o las Loterías de Navidad (Nacional y del Niño), tienen estadísticamente sus propias posibilidades de convertirnos en los pocos afortunados que logren alzarse con las cifras ansiadas de los décimos.

Seguro has escuchado alguna vez lo de "al que no le toca es al que no compra el décimo", a pesar de la frustración de no haber sido nunca uno de los afortunados, los españoles nos gastamos casi 80 euros en décimos pero... ¿En qué sorteo tenemos más probabilidad?

Las matemáticas lo dejan claro: en la Lotería del Niño. En concreto, el porcentaje en este sorteo es mayor ya que el dinero que se destina a sus reintegros es mayor también y ahí está la explicación.

Según ha publicado el Diario AS, existe un 37 % más de posibilidades de llevarse algún premio en la Lotería del 6 de enero. En el Sorteo Nacional se destina un 10% a su reintegro mientras que en la del Niño llega al 30%. Algo que triplica la cantidad de dinero de reintegros y la posibilidad de ganarlo.

¿Cuáles son nuestras posibilidades? Pues un 7,82% de que te toque algo en el sorteo que se celebra el día 6 de enero frente a un 5,3% del Sorteo Nacional. A pesar de las cifras, este es un juego de estadística y que nos toque el 'Gordo' el 22 de diciembre o el día de Reyes, es prácticamente la misma: 0,00001%

Y esto solo hablando de posibilidad de llevarnos el premio. Hablando ahora de cifras económicas ¿Cuál es en la que se gana más dinero? Esta pregunta es la que nos ronda en la cabeza a todos al comprar los décimos del 2023-2024

Esta es una cuestión importante a considerar y valorar si participamos el 22 de diciembre, el 6 de enero o en ambos. En este sentido, el que reparte premios más altos es el Sorteo Nacional con 400.000 euros por décimo mientras que el Niño sumaría 200.000 euros, de todas formas, ninguno de los dos están mal para aumentar un pico nuestras carteras, además, de cumplir con las tradiciones de cada año.