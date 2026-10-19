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Landaluce anuncia que dejará la alcaldía de Algeciras el 25 de octubre y defiende su inocencia

El regidor asegura que garantizará una transición responsable, denuncia ataques contra su dignidad y sostiene que se defenderá ante la Justicia. En un vídeo publicado en Instagram, insiste en su inocencia y rechaza las acusaciones que han precipitado su salida.

José Ignacio Landaluce, alcalde de Algeciras

José Ignacio Landaluce, alcalde de Algeciras Europa Press

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Estefanía Ruiz
Publicado:

José Ignacio Landaluce dejará la Alcaldía de Algeciras el próximo 25 de octubre. El regidor ha anunciado su decisión y ha defendido de nuevo su inocencia, al tiempo que ha asegurado que afrontará la nueva etapa con la intención de garantizar una transición responsable.

En un vídeo publicado en su perfil de Instagram, Landaluce insiste en que las acusaciones contra él no reflejan la realidad y rechaza lo que considera ataques contra su dignidad. El alcalde sostiene que se defenderá ante la Justicia y cuestiona el relato que, a su juicio, se ha construido en torno a su figura. No obstante, reconoce que no todo lo que se ha dicho es falso, una afirmación que introduce matices en su defensa pública.

El regidor también califica lo ocurrido de «montaje» y asegura que no renunciará a defenderse en los tribunales. Con este mensaje, trata de reivindicar su inocencia y de responder a las críticas que han marcado las últimas semanas, en un contexto de creciente presión política sobre su continuidad al frente del Ayuntamiento.

Landaluce ha fijado además el calendario de su salida. Su último acto institucional está previsto para el 24 de octubre, cuando participará en la entrega del bastón de mando al Cristo de Medinaceli, una tradición vinculada a la vida religiosa de la ciudad. Después de ese acto, presentará su dimisión, que se hará efectiva el día 25.

El anuncio abre una nueva etapa política en Algeciras y obliga a organizar el relevo al frente del Consistorio. Landaluce, por su parte, insiste en que su marcha no supone una renuncia a defenderse de las acusaciones y mantiene que será la Justicia la que deberá esclarecer los hechos.

La salida del alcalde se produce en medio de la controversia política que rodea su situación y de las exigencias de responsabilidades que han surgido en las últimas semanas. Mientras tanto, el regidor trata de marcar los tiempos de su despedida institucional y de dejar claro que, aunque abandone la Alcaldía, continuará defendiendo su versión de los hechos.

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