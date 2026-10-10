ARMMO presenta a Felipe VI sus avances en interceptores de drones y sistemas navales autónomos

La compañía española ARMMO Defense Technologies ha presentado al rey Felipe VI sus últimos desarrollos tecnológicos en defensa aérea y naval durante su visita a INDUDEF 2026, celebrada en Córdoba. El monarca, que ha recorrido el espacio expositivo de la empresa, ha conocido la evolución de sus sistemas autónomos junto al consejero delegado de la firma, Jaime Abrisqueta.

Entre las soluciones mostradas destaca el BANDIT-X, un interceptor autónomo de drones que ha alcanzado dos hitos desde su anterior presentación al Rey: la validación por parte de la OTAN y la asignación de un número de catalogación de la Alianza, conocido como NATO Stock Number (NSN).

Mejoras en la nueva generación del BANDIT-X

Durante el encuentro, Abrisqueta ha explicado las novedades de la versión BANDIT-X V3, que incorpora mejoras en velocidad, autonomía, navegación y capacidades operativas para desenvolverse en entornos complejos.

Con este desarrollo, ARMMO busca reforzar su apuesta por la tecnología española aplicada a la interceptación de drones y la defensa aérea, un ámbito en el que la compañía trabaja en el desarrollo de sistemas autónomos.

Felipe VI también ha podido conocer el ARW39CAT-A, una plataforma naval autónoma con diseño de catamarán concebida para operaciones de defensa, vigilancia y seguridad marítima. Este sistema amplía la actividad tecnológica de la empresa hacia el entorno naval y se suma a sus soluciones para otros ámbitos operativos.

Un acuerdo para impulsar la cooperación industrial

La presencia de ARMMO en INDUDEF 2026 ha estado acompañada de la firma de un Memorando de Entendimiento (MoU) con Escribano Mechanical & Engineering. El acuerdo busca impulsar la cooperación entre ambas compañías y el desarrollo conjunto de capacidades tecnológicas para el sector de la defensa.

La empresa cuenta con una fábrica propia de más de 30.000 metros cuadrados en Zafra, Extremadura, desde la que desarrolla, fabrica e integra hardware, software, electrónica y sistemas autónomos destinados a los dominios aéreo, naval y terrestre.

ARMMO Defense Technologies es una empresa española especializada en el desarrollo, fabricación e integración de sistemas autónomos y tecnologías avanzadas de defensa. Su actividad incluye plataformas aéreas no tripuladas (UAV), vehículos de superficie no tripulados (USV) y terrestres (UGV), sistemas de interceptación y defensa aérea, guerra electrónica y sensores avanzados.