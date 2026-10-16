Roberto Brasero avisa de la llegada de Adam, "la DANA que nos trae el tiempo otoñal"

Ya tenemos nombrada la primera DANA de alto impacto de esta temporada. Se llama Adam y afectará a buena parte de España desde este sábado por la tarde hasta el próximo lunes y a zona más afectará será el litoral mediterráneo peninsular y las Baleares.

Estamos hablando de un episodio de precipitaciones intensas y persistentes y con tormentas en el que pueden producirse inundaciones locales, especialmente en zonas bajas, así como crecidas repentinas en arroyos y ramblas, sobre todo en áreas con suelos saturados por anteriores episodios de precipitación, como indica la AEMET en su aviso especial de fenómenos adversos emitido hoy con motivo de esta DANA.

Cambio de tiempo

La explicación del cambio de tiempo viene dada por el descuelgue y aislamiento de la DANA Adam sobre el norte de la Península y por la posición del anticiclón en las islas británicas que contribuirá a inducir un flujo del este y nordeste muy húmedo sobre el área mediterránea peninsular y Baleares. De ahí vendrán las lluvias copiosas y las tormentas.

Y por otro lado, la entrada de un frente frío lugar a un descenso generalizado de las temperaturas, que nos llevará a valores más normales para la época. Y entre ambos escenarios, el tiempo ya sí se tornará más otoñal y no tan cálidamente primaveral como lo estamos teniendo ahora.

Lluvias y tormentas desde el sábado

La propia AEMET indica en el texto del aviso especial que todavía existe cierta incertidumbre respecto a la posición de la DANA, de los vientos en superficie y la interacción entre ellos, por lo que es difícil precisar la distribución espacial y la cuantía de las precipitaciones.

Es probable que el sábado 17 por la tarde se produzcan chubascos tormentosos generalizados en la mitad sur peninsular, que pueden ser localmente fuertes en el tercio suroriental. Ahora mismo hay activos avisos de nivel naranja para la Región de Murcia por chubascos que pueden alcanzar 30 litros por metro cuadrado en una hora.

A la vez, también se esperan chubascos durante la tarde en el este de Cataluña, donde podrían ser localmente fuertes o muy fuertes, ir acompañados de tormenta y ser especialmente persistentes, dando lugar a acumulados muy significativos que en zonas de litoral podría superar los 40 l/m2 en 1 hora y los 80 l/m2 en 12 horas.

Las lluvias más abundantes del sábado serían en estas zonas pero también las esperamos en en el norte por la mañana y extendiéndose hacia el sur, a la vez que remiten por el norte, a lo largo del día de modo que por la tarde ya podríamos tener tormentas con granizo en zonas de Andalucía y el este peninsular.

El tiempo más soleado mañana lo tendrán en Galicia y el sur de Canarias. Las temperaturas bajan en la mitad norte, sobre todo en Castilla y León, y en el resto todavía no y el sábado no será frío aunque vayan llegando nubes.

El domingo, lluvias más fuertes

El domingo seguirán bajando las temperaturas, ya de manera generalizada. Los descensos serán más acusados en la mitad este peninsular y en montañas del centro. Se darán heladas débiles en montañas del norte, y las mínimas se alcanzarán al final del día en amplias zonas de la Península.

Es decir, el domingo terminará ya con valores propios de estas fechas; todavía no será el frío invernal pero desde luego tampoco será el calor que estamos teniendo estos días. Y sobre todo atención a la DANA Adam y a las lluvias que se refuerzan en el este. Segun el aviso de AEMET, en la jornada dominical tendremos chubascos generalizados en la mitad suroriental peninsular, "que podrían ser localmente fuertes, muy fuertes o incluso torrenciales, y persistentes, en zonas litorales y prelitorales mediterráneos y el archipiélago balear".

Los avisos ahora están apuntado a que los mayores acumulados podrían darse en el entorno del cabo de La Nao y en las islas Pitiusas, donde se podrán superar los 150 l/m2 en 12 horas, siendo también importantes en áreas del este de Cataluña, así como en litorales y prelitorales de Alicante y Murcia, pudiendo alcanzarse los 80 l/m2 en 12 horas en estas zonas. A lo largo del episodio pueden acumularse cantidades de 300 l/m2 en zonas especialmente afectadas.