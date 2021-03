Se declara a su crush y recibe la respuesta más fría de la historia

Si alguna vez has pensado declarar tu amor hacia otra persona, esta historia puede servirte de ejemplo para no hacerlo a través de redes sociales. Constantemente vemos capturas de conversaciones en las que un usuario confiesa sus sentimientos por otra persona y resulta ser recíproco. Por desgracia, no ha sido el caso de @GusCGE_22.

El chico le confesó a su amiga que le gustaba una chica. La captura comienza mostrando cómo él le pregunta consejos para confesarle sus sentimientos a la chica en cuestión, pero su amiga no sabía de quién se trataba. El chico pensaba que ella le daría la solución para mandar el mensaje correcto. Ella le contestó que tampoco se le daban muy bien esas cosas, que simplemente le expresase sus sentimientos a la otra chica.

@GusCGE_22 le hizo caso y le mandó el mensaje “Bueno, ahí voy”:“ La verdad que no sé cómo decirte esto, hasta tuve que pedirle ayuda a una amiga. Estoy nervioso pero creo que es necesario que lo sepas.” “ Lo cierto es que me gustas”. El chico pensó que ella se daría cuenta de que los mensajes eran para realmente para ella, pero no fue el caso. Ella le contestó “Ahí va, mándalo”.

Su amiga interpretó que él estaba comprobando y que mandó esos mensajes para saber su opinión. Por eso, ella le animó a mandarselos a la otra supuesta chica. El joven subió la captura de la conversación acompañada del mensaje “ME ACABAN DE ASESINAR”.

Los comentarios se solidarizan con este usuario de Twitter. Incluso él mismo ha comenzado un hilo con capturas de mensajes que le envían por privado. En los comentarios también podemos ver memes y otras capturas de conversaciones en las que pasa lo mismo y no se interpreta bien el mensaje de declaración de sentimientos. Por lo que se ve, es algo más común de lo que pensábamos en redes.

