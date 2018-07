Una chica cubre con piezas de Lego su prótesis de la pierna

Christina Stephen, una terapeuta ocupacional, ha encontrado una manera muy curiosa de decorar la prótesis que tiene en la pierna que perdió en un accidente de tráfico. A traves de piezas de Lego, recubre paso a paso la fibra de carbono que protege la prótesis hasta alcanzar la forma deseada.

"Alguien en mi laboratorio de investigación me sugirió en broma hacer una pierna ortopédica con piezas de logo", contó Stephen en la explicación del vídeo. "Me fui a casa y lo hice", apuntó, decidida a aceptar la sugerencia que le habían ofrecido.

No obstante, la terapeuta lanza un aviso y advierte al resto de personas que no lo intenten en su casa. "No hagáis lo mismo que yo. No quiero que os caigáis y os hagáis daño por mi culpa", avisó.

Posee una cuenta en Youtube en la que ofrece soluciones y recursos para personas amputadas, para los cuidadores y otros expertos en el campo de la salud.