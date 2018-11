Una mujer estadounidense se alimenta durante todo un año de productos Starbucks

'Un año de mi vida', (For 1 Year Of My Life), es el nombre de un blog escrito por una mujer estadounidense que allá por el 2011 se marcó un reto a largo plazo. Vivir los siguientes 365 días en base a un principio marcado, y contar sus experiencias en su portal.

Se hace llamar 'Bonita Existencia', (Beautiful Existence), y en 2011 se marcó como meta comprar únicamente artículos de caridad. Cada 1 de enero desde entonces se marca nuevos retos, en 2012 fue vivir todo el año al estilo de la revista de 'Parents Magazine Life'. El de este finalizado 2013 ha sido alimentarse sólo de productos de la cadena Starbucks.

365 días después Beautiful Existence explica en su blog que aunque ella se alimentaba sólo de estos productos, sus hijos siguieron una alimentación variada y dice que al mes se gastó entre 500 y 600 dólares. Superado su objetivo la primera comida "normal" de esta norteamericana ha sido en un local mítico de Seattle, el Ivars, donde hacen maravillas con platos como el salmón.

Para este 2014 su nuevo reto es aprender cualquier deporte recreativo entre los que se incluye: maratones, aquathon, biathon, triatlón y un ultra-maratón para los próximos 12 meses.