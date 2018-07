Unió cree que a Mas se le han ido de las manos sus aspiraciones soberanistas

En el transcurso de una conferencia pronunciada durante un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum, Espadaler ha señalado que la candidatura que ha nacido entre Convergència y ERC representa que a "Mas se le ha ido de las manos cuando uno oye por boca del número uno de la candidatura que 'vamos a la independencia sí o sí' y no se va a dialogar".

En respuesta a ello, Espadaler ha ofrecido la "racionalidad" de Unió "sin hacer renuncias" y, tras asegurar que no pueden ni van a prometer "imposibles", lo que sí pueden ofrecer es "capacidad y voluntad de diálogo para superar una situación a la que no se debía haber llegado nunca" y de la que advirtieron.

Ha señalado que "el paso del tiempo, sumado a la ausencia de contrapropuestas por parte del Gobierno central, a la judicialización del conflicto entre Cataluña y España y a un acoso competencial" han llevado a la situación actual, en la que el "Estado no da respuesta satisfactoria a las necesidades de Cataluña como país".

Ha asegurado que Convergència, desde el momento en que sigue el camino de ERC, sólo concibe la declaración unilateral de independencia, "lo que no permite la negociación, ni el diálogo", mientras que el PP y el PSOE de Cataluña no gozan del "margen de maniobra necesario para entablar" ese diálogo y Ciudadanos "no es un interlocutor valido" porque "no representan los valores propios de la aspiración nacional que tiene Cataluña".