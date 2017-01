Lucía cree que no puede enamorarse de César porque es bipolar

TÚ OPINAS

Lucía lleva un par de días muy rara y Juanjo y César no saben por qué. Lucía les explica que es bipolar y que últimamente no se ha estado tomando la medicación porque la deja atontada. A César no le importa, Lucía le gusta y querría salir con ella en un futuro, pero la camarera le dice que no sería justo para él salir con ella, que se merece algo mejor. Lucía le dice a César que no puede enamorarse porque es bipolar. ¿Crees que tiene razón? Si le gusta César, ¿podrá salir con él algún día?