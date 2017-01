Manuela Velasco: "Os invito a que viváis conmigo el desenlace de 'Velvet'"

Manuela Velasco también estará en el capítulo final de 'Velvet'. "Os invito a que viváis conmigo el desenlace de 'Velvet' porque queremos mucho a esta historia".

Velasco no ha querido dejar pasar la oportunidad para agradecer el apoyo de todos los espectadores de 'Velvet'. "Quiero agradeceros todo el apoyo que me habéis prestado en estas 4 temporadas, un apoyo que he visto en todo el 'odio' que mi personaje ha generado entre los espectadores. De alguna manera eso hacía ver que estaba en el camino correcto a la hora de interpretar mi personaje. Ha sido precioso compartirlo con vosotros".