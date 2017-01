Altea, la hija de Viriato

La pequeña Altea vive junto a su padre Viriato en las montañas ajena a la invasión romana y los problemas de su pueblo. A pesar de no tener muchos amigos, la niña no se queja: le gusta vivir en la sierra y disfruta estando allí con su padre que intenta mantenerla aislada de los problemas de los adultos. Pero, si hay algo que lamenta la pequeña es no haber conocido a su madre de la que ha heredado su carácter y su nombre.

En la segunda temporada

Altea se ha romanizado hasta tal punto que ni siquiera reconoce a su padre. Recuperar a su hija será uno de los principales motores del líder hispano.