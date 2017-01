SECUENCIAS EXCLUSIVAS | CAPÍTULO 1

Tenemos la secuencia alargada en la que Lucas va a la cena de trabajo con Flor, en la que no solamente habla el alemán que sabe con una señora si no que también habla con su madre por teléfono y se cae encima de unas copas. Lucas deja claro que no es un clazonazos si no un hombre del siglo XXI y que mutter no hay más que una.